EEUU crea 130.000 empleos en enero, el doble de lo esperado, y la tasa de paro baja al 4,3%

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos creó 130.000 empleos en enero, superando ampliamente las expectativas de los analistas. La tasa de desempleo bajó una décima hasta el 4,3%, sorprendiendo a los economistas. El sólido informe de empleo ha reducido las apuestas sobre una bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en abril. La revisión anual de las cifras de empleo rebaja la creación de puestos en 2025 de 584.000 a 181.000, con un recorte inusualmente grande del 0,5%.

Estados Unidos creó 130.000 empleos en enero, 82.000 más que en diciembre. El dato ha superado con creces las expectativas de los analistas que habían anticipado 65.000 nuevos puestos de trabajo en el primer mes de 2026.

La fuerte creación de empleo ha provocado que la tasa de paro se haya reducido una décima, al 4,3%. Este descenso también ha sorprendido a los economistas.

La resistencia del mercado laboral estadounidense pilla por sorpresa a un mercado que intenta dilucidar cuáles serán los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed). Especialmente si Kevin Warsh —nominado por Donald Trump para sustituir a Jerome Powell— acaba siendo el próximo presidente del banco central.

De hecho, el sólido informe de empleo ha hecho que el mercado reduzca las apuestas sobre una bajada de tipos en abril, cuando vuelvan a reunirse los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por sus siglas en inglés).

Según datos de LSEG, los inversores ahora sólo ven una posibilidad entre cinco, frente a las dos entre cinco que calculaban antes de conocerse los datos.

Aun así, los inversores siguen esperando que la Fed recorte los tipos en junio, aunque ya atribuyen casi un 40% de probabilidades a que no lo haga. Antes, esa cifra rondaba el 25%.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ha revisado tanto los datos más recientes como los registrados entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Revisión

Así, ha revisado a la baja la lectura de noviembre en 15.000 empleos, desde 56.000 a 41.000, y la de diciembre en 2.000, desde 50.000 hasta 48.000.

Con estas modificaciones, han desaparecido 17.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en enero en el 4,3%, una décima menos que en diciembre. Sin embargo, fue tres décimas superior en comparativa interanual.

El número de desempleados alcanzó en el primer mes del año los 7,362 millones, frente a los 7,503 millones de diciembre.

La cifra incluye 1,835 millones de parados de larga duración —aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más— y que representaron el 24,9% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos se hundió en 453.000 personas desde diciembre, hasta los 4,888 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,5%, una décima más.

La BLS también ha publicado su revisión anual de las cifras de empleo. Esta actualización afecta a las nóminas no agrícolas entre abril de 2024 y marzo de 2025, un periodo para el que se han recalculado las cifras a partir de registros más completos.

A partir de ese ejercicio técnico, la BLS concluye que el nivel de empleo en marzo de 2025 era más bajo de lo que se creía: en 898.000 puestos de trabajo menos en términos ajustados por estacionalidad y en 862.000 empleos menos en datos brutos.

Las nuevas cifras arrojan un recorte del 0,5%. Se trata de una corrección inusualmente grande, ya que en los últimos diez años la revisión media ha sido del 0,2%.

A partir de este nuevo nivel de referencia, también se han actualizado los datos del año pasado completo. Así, la creación de empleo en el conjunto de 2025 se ha rebajado de 584.000 a 181.000 puestos de trabajo.