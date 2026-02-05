España empieza 2026 como uno de los líderes de la inflación en la eurozona: los precios bajan tres veces menos que la media

El lento descenso de precios en España se debe a la persistencia de subidas en servicios, vivienda y alimentos, que contrarrestan el efecto bajista de la energía.

España empieza 2026 como uno de los países donde la inflación muestra mayor resistencia dentro de la eurozona. Aunque el avance de los precios se ha moderado en el último año, lo ha hecho a un ritmo sensiblemente inferior al del conjunto del área del euro.

En términos comparables, la desinflación en España ha sido aproximadamente tres veces menor que la de la media de la moneda única.

Según los datos adelantados de Eurostat referidos al IPCA (el índice armonizado que permite comparar la inflación entre países de la UE), la inflación española se situó en enero en el 2,5%.

La media de la eurozona, tomando como referencia las estimaciones preliminares de la oficina estadística europea, fue del 1,7%.

Conviene recordar que se trata de datos adelantados, sujetos a revisión, aunque la divergencia entre España y la media europea se viene observando de forma recurrente desde finales de 2024.

En cualquier caso, el dato confirma que la eurozona ha entrado de lleno en una fase de desinflación.

La tasa de inflación armonizada cayó tres décimas en apenas un mes, del 2% de diciembre al 1,7% de enero, situándose ya tres décimas por debajo del objetivo del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) marca como referencia de estabilidad de precios.

En este contexto, España destaca por el lado menos favorable. Con un IPCA cercano al 2,5% en enero, nuestro país registra la inflación más alta entre las cuatro grandes economías del euro.

Se sitúa por delante de Alemania (2,1%) e Italia (1%) y muy lejos de Francia, que se queda en un 0,4%, el menor aumento de precios de toda la zona euro.

La fotografía que ofrecen las estimaciones de Eurostat dibuja un mapa claro de economías que avanzan con mayor rapidez en la contención de los precios y otras que se quedan rezagadas.

Por encima de España se sitúan sólo unos pocos países. Eslovaquia encabeza el ranking con un 4,2%, seguida de Croacia (3,6%), Lituania y Grecia (2,8%) e Irlanda y Letonia (2,6%).

España, empatada con Malta en el 2,5%, ocupa así el séptimo puesto. Entre los Estados con una menor inflación se sitúan Francia (0,4%), Italia (1%), Finlandia (1%), Bélgica (1,4%) o Luxemburgo (1,6%).

La comparación resulta aún más reveladora si se tiene en cuenta el punto de partida. Hace un año, en enero de 2025, el IPCA de España rondaba el 2,9% y el de la eurozona el 2,8%, niveles prácticamente idénticos.

Doce meses después, el área del euro ha logrado reducir su inflación media hasta el 1,7% —un recorte de 1,1 puntos—, mientras que España apenas ha rebajado la suya cuatro décimas, hasta el 2,5%.

El ritmo de desinflación español ha sido, por tanto, aproximadamente tres veces más lento que el de sus socios.

Desde el punto de vista del consumidor, esto implica que la presión de los precios se ha suavizado antes y con mayor intensidad en buena parte de Europa central y del norte.

Mientras tanto, en España el avance de los precios sigue siendo comparativamente más elevado.

Bélgica, por ejemplo, ha pasado en doce meses de una inflación cercana al 4,4% a otra en torno al 1,4%, lo que supone una reducción de unos tres puntos, frente a las apenas cuatro décimas recortadas por España.

Algo similar ocurre con Croacia y Bulgaria, que han moderado su inflación en torno a 1,5 puntos, casi cuatro veces más que nuestro país. Partiendo de niveles más elevados, estas economías han conseguido enfriar mucho más deprisa sus tasas.

Motivos

Detrás de la brecha entre el 1,7% de la eurozona y el 2,5% español no hay sólo una cuestión estadística, sino de composición.

En el conjunto del área del euro, la gran palanca de la desinflación sigue siendo la energía, cuyos precios caen en torno a un 4% interanual y arrastran con fuerza al índice general.

En España, ese efecto existe, pero queda parcialmente neutralizado por partidas que continúan mostrando una elevada tensión, como los servicios, la vivienda y, en menor medida, los alimentos.

Los datos apuntan a que la inflación de servicios en España se mantiene claramente por encima del 3%, superando los niveles previos a la pandemia y con mayor persistencia que en buena parte de la eurozona.

Dentro de esta categoría pesan especialmente actividades ligadas al turismo y la hostelería que han consolidado subidas de precios tras el fuerte repunte de la demanda en los últimos años.

A ello se suma el capítulo de la vivienda. El grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que recoge el INE sigue creciendo a ritmos superiores al de la tasa general.

Así, y muy en particular por las subidas del alquiler, el coste del hogar continúa siendo una de las principales fuentes de presión sobre la inflación.

Los alimentos, por su parte, han dejado atrás las subidas de dos dígitos, pero lo han hecho de forma gradual, manteniendo una percepción de precios elevados en la cesta básica frente a países donde el ajuste ha sido más intenso.

La combinación de servicios aún muy tensionados, una vivienda encarecida y unos alimentos que sólo se moderan poco a poco hace que España se beneficie menos que otros socios del impulso desinflacionista de la energía.

Como resultado, el país avanza con mayor lentitud en el proceso de normalización de precios.