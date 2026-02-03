Gerardo Cuerva abre la puerta a presentarse contra Antonio Garamendi en las elecciones de la CEOE

Aunque Cuerva no ha confirmado públicamente su candidatura, su entorno recaba apoyos para una posible presentación a las elecciones de la CEOE.

Las elecciones de la CEOE enfrentarían a Cuerva con Antonio Garamendi, actual presidente, quien cuenta con apoyos como el de Josep Sánchez Llibre.

Cuerva ha dejado la puerta abierta a su candidatura tras ser reelegido presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y expresar preocupación por la defensa de los intereses empresariales.

Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme, acaricia la idea de presentar su candidatura para presidir CEOE en las elecciones que se tienen que celebrar este año. Unos comicios en los que se enfrentaría contra Antonio Garamendi.

Varias fuentes de su entorno apuntan en esta dirección y este martes, tras ser reelegido como presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, ha dejado la puerta abierta hacia ella.

Así lo ha dado a entender en su discurso tras la reelección en Andalucía. "Me preocupa que hoy, ante una de las situaciones de mayor incertidumbre política, social, económica y empresarial de las últimas décadas, los intereses de las organizaciones empresariales parezcan ser otros: ni la defensa de España como nación, ni la defensa de los intereses de las empresas".

"Se permite, cuando no se contribuye, al deterioro de la imagen del empresario, pero nadie defiende con firmeza a las empresas”, ha añadido.

"Mi presencia hoy en este atril, tras recibir el apoyo masivo de la Asamblea de la Confederación Granadina de Empresarios, obedece justamente a mi decisión de no guardar silencio y de defender firmemente al empresario. Donde me toque, desde luego. No está en mi ADN guardar silencio”.

Hace tiempo que en el mundo de las patronales circulan informaciones de que Gerardo Cuerva está buscando los apoyos para presentar una candidatura propia a las elecciones de CEOE, que se tienen que celebrar este año y que todavía no han sido convocadas.

Unos comicios que le enfrentarían a Antonio Garamendi, que tiene la intención de mantenerse en la presidencia de la CEOE con el apoyo de figuras a las que antes estaba enfrentado, como Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball.

Sin embargo, más allá de estas palabras, el propio Cuerva no ha hecho todavía movimientos públicos en esta dirección. De hecho, en conversaciones privadas (según ha podido saber este periódico), venía negando la posibilidad de presentarse a los comicios.

Pese a ello, personas y organizaciones de su entorno se están moviendo en esta dirección y recaban apoyos y nombres para una eventual candidatura.

Cabe recordar que las elecciones de Cepyme se celebraron en 2025 después de que Antonio Garamendi le expresara su pérdida de confianza a Cuerva y que no sería su candidato. El andaluz se enfrentó a Ángela de Miguel, la candidata respaldada por el presidente de CEOE, que ganó los comicios de la patronal de las pymes.