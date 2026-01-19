El FMI mejora las previsiones de crecimiento de España para 2026 al 2,3%, tres décimas más

El FMI también mejora las previsiones de crecimiento para Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque advierte de retos estructurales en la eurozona.

España liderará el crecimiento entre las grandes economías europeas en 2026, casi duplicando el ritmo de la zona euro.

La economía española crecería un 1,9% en 2027, dos décimas por encima del pronóstico previo del FMI, pero por debajo de la previsión del Gobierno.

El FMI eleva su previsión de crecimiento para España en 2026 al 2,3%, tres décimas más que en su estimación anterior.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española. Y lo ha hecho tanto para este año como para el siguiente.

El organismo internacional prevé ahora una expansión del 2,3% en 2026, tres décimas más de lo anticipado el pasado mes de octubre, y del 1,9% en 2027, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington.

Las proyecciones de crecimiento del FMI para España suponen una sustancial desaceleración respecto del aumento del 2,9% del PIB estimado para 2025.

Con la última mejora de previsiones del organismo dirigido por Kristalina Georgieva, el pronóstico para el ejercicio en curso de la institución internacional supera incluso la expectativa del propio Gobierno español, que en noviembre mantuvo en el 2,2% su proyección para 2026.

Por el contrario, la previsión actualizada del 1,9% de cara al próximo año se sitúa dos décimas por debajo del 2,1% anticipado por el Ejecutivo español. De confirmarse, supondría el menor ritmo de expansión de la economía española desde 2014, con la excepción de la contracción de 2020 por la pandemia de Covid-19.

En cualquier caso, las estimaciones del FMI vuelven a destacar el desempeño de la economía española entre las grandes economías desarrolladas.

España se situará este año como la gran economía europea con mejor desempeño, ya que casi doblaría el ritmo de expansión de la zona euro (1,3%), y sólo quedaría una décima por debajo del crecimiento del 2,4% previsto para Estados Unidos.

El organismo internacional ha elevado una décima su pronóstico para la zona euro para 2026, hasta el 1,3%, mientras ha mantenido sin cambios, en el 1,4%, el de 2027.

Ha mejorado en dos décimas su proyección de crecimiento para Alemania en este ejercicio, al 1,1%, y dejado sin cambios en el 1,5% la del próximo año.

El FMI también ha mejorado su pronóstico de Francia para este ejercicio, situándolo en el 1%, una décima más; mientras que ha reiterado la estimación del 1,2% para 2027.

Para Italia augura un crecimiento del PIB del 0,7% para cada uno de los dos ejercicios, lo que implica una rebaja este año de una décima, pero una revisión al alza de la misma proporción de cara a 2027.

"El crecimiento ligeramente más rápido en 2027 refleja los aumentos proyectados del gasto público, especialmente en Alemania, junto con el sólido desempeño continuo en Irlanda y España", expone el FMI, aunque avisa de que la moderada tasa de crecimiento anticipada para la eurozona refleja dificultades estructurales no resueltas.

Asimismo, el FMI ha mejorado tres décimas su previsión de crecimiento para Estados Unidos, hasta el mencionado 2,4%, para 2026, pero reducido una décima, al 2%, la de 2027.

