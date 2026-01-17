El fondo soberano de Sánchez se da de bruces con la realidad: el ICO no tiene manos para asumir su gestión

El plan estratégico actual del ICO no contempla este volumen de trabajo y la institución sufre fuga de talento, con un 9% de empleados que han dejado el ente en 2025.

El ICO tendrá que gestionar financiación directa de más de 20.000 millones de euros, el doble de lo habitual, y movilizar hasta 60.000 millones según el ministro de Economía.

La plantilla del ICO alerta de la falta de recursos humanos y la sobrecarga de trabajo ante el aumento de responsabilidades y gestión de fondos.

El ICO será responsable de gestionar el fondo soberano 'España Crece', dotado con 10.500 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se enfrenta a un reto mayúsculo. Después de gestionar varias líneas de financiación relacionadas con el Plan de Recuperación y sus préstamos, la entidad va a ser la responsable del "fondo soberano" España Crece que va a crear el Gobierno. Sin embargo, su plantilla lanza la voz de alarma: no tienen manos para todas las labores que se les están encargando.

Esta semana, durante el Spain Investors Day, Pedro Sánchez anunció la creación del citado instrumento con el fin de dar continuidad a las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contará con una base de 10.500 millones de euros, todos procedentes de los fondos Next Generation europeos.

Esto supone disparar la carga de trabajo que ya arrastra la institución, algo que, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ya está denunciando su plantilla. El equipo del ICO reclama unos recursos humanos que, ya hoy en día, son insuficientes.

En los últimos años, el ICO ha gestionado de forma directa entre 10.000 y 13.000 millones de euros en préstamos anuales. Con el nuevo "fondo soberano", el Instituto tendrá que encargarse de una financiación directa de más de 20.000 millones, prácticamente el doble.

Y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, elevaba todavía más las cifras a movilizar este viernes. "Gracias a este colchón, el ICO va a ser capaz, de manera directa, de movilizar en torno a 60.000 millones", explicaba.

Por ello, el personal del ente ha lanzado la voz de alarma y ha reclamado a los responsables del ICO un generoso aumento de recursos ante la avalancha de trabajo que se le viene encima.

En cualquier caso no será la primera vez que el Gobierno tiene que mejorar los recursos humanos del ICO. La gestión de los avales Covid y los del plan de Recuperación conllevaron el aumento de la plantilla del ente. Sin embargo, dichas ampliaciones han sido, en muchos casos, temporales.

Según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el ICO sufre un fenómeno de "fuga de talento". De hecho, un 9% de los empleados había dejado el ente por esta causa a mediados de 2025.

Lo cierto es que, según varias voces consultadas, el plan estratégico del ICO ya requiere una importante actualización.

Diseñado para el periodo 2022-2027, no estaba previsto que el instituto cargara con las responsabilidades que, finalmente, le han tocado. Tarde o temprano habrá que abordar las necesidades generadas en los últimos años. "Fondo soberano" incluido.

Cabe recordar que la expectativa del Gobierno es que, en los próximos años, el instrumento (que está pensado sólo para cofinanciar con el sector privado) mueva unos 120.000 millones.