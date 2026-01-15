Sánchez anuncia un "fondo soberano" de 10.500 millones para dar continuidad al Plan de Recuperación más allá de 2026

El fondo estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y busca dar continuidad al Plan de Recuperación más allá de 2026.

El objetivo del fondo es movilizar hasta 120.000 millones de euros con la participación de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

Pedro Sánchez ha avanzado novedades para la economía española. El presidente del Gobierno ha anunciado la creación de un "fondo soberano" que en un principio contará con 10.500 millones de base de fondos públicos.

El objetivo es que este fondo, que se llamará España Crece, movilice 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales. Con esta medida, se quiere dar continuidad al Plan de Recuperación, sus reformas y sus inversiones. De hecho, el fondo se nutre, en su base, de fondos Next Generation y "va a recoger su testigo".

Sánchez ha hecho este anuncio durante su intervención en el foro Spain Investors Day. El nuevo fondo estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la cantidad con la que va a estar dotado inicialmente coincide con la que Carlos Cuerpo prometió a inicios de diciembre para dar continuidad al Plan de Recuperación.

Sánchez considera que, con esta medida, el Gobierno "hace los deberes" y da continuidad a las reformas de los últimos años. “Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, el fondo soberano español coinvertirá con el sector privado, mediante préstamos, avales o instrumentos de capital.

Se priorizarán nueve sectores clave para estas inversiones con el objetivo de "mejorar la productividad de la economía": vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad. En cualquier caso, los detalles de este instrumento se conocerán este lunes, cuando serán presentados por Sánchez y Cuerpo.