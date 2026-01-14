Sólo Cataluña apoya la financiación de María Jesús Montero: el resto de las autonomías, en pie de guerra

Murcia exige retirar la propuesta y empezar una nueva negociación, argumentando que el actual planteamiento no representa a todas las autonomías.

El nuevo sistema incluye una inyección de 21.000 millones de euros a las comunidades y la cesión de parte del IVA e IRPF, destacando beneficios para regiones previamente infrafinanciadas.

Castilla-La Mancha y Andalucía critican el modelo, acusando al Gobierno de favorecer los intereses del independentismo catalán y de actuar sin transparencia.

Sólo Cataluña respalda la propuesta de financiación autonómica presentada por la ministra María Jesús Montero; el resto de comunidades la rechazan.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera empieza, como ya viene siendo habitual, con polémica. La práctica totalidad de las comunidades autónomas rechazan el modelo de financiación regional propuesto por María Jesús Montero. Sólo Cataluña ha mostrado su apoyo al sistema presentado por el Ministerio de Hacienda.

Entre los contrarios y con el hacha de guerra en mano está Castilla-La Mancha, del PSOE. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha denunciado, a la entrada del Consejo, que la propuesta que "nace del chantaje de los independentistas catalanes que lo único que hacen es buscar privilegios por encima de los demás".

"Es inaudito que no dispongamos aún de datos precisos de la nueva financiación autonómica", ha continuado, en declaraciones a los medios. "Queremos saber con qué volumen de recursos vamos a contar las autonomías en 2027 para saber si el reparto se ha hecho de una manera racional o caprichosa en relación con Cataluña".

El consejero socialista ha demandado que "se están incumpliendo al menos dos resoluciones que aprobamos en el Congreso Federal de Sevilla" y ha recordado que la ordinalidad "es una línea roja" para su región. "No que quien más aporte también sea el que más se beneficie del sistema".

Una postura crítica que, por cierto, comparte la también socialista Asturias, aunque su representante, Gimena Llamedo, no ha hecho declaraciones a los medios.

Sí las ha hecho Carolina España, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. "El modelo nace muerto", ha afirmado. "Hay champán y caviar para el independentismo y un menú precocinado para el resto de las autonomías. Quién piensa que esto va a ser bueno para el interés general de España".

Luis Alberto Marín González, consejero de Economía y Hacienda de Murcia denunciaba que el Consejo de Política Fiscal y Financiera "se ha convertido en un sainete, un vodevil y un esperpento".

Ha considerado la financiación autonómica de Montero un "plato precocinado por el Gobierno y por quienes no quieren pertenecer a España". Por ello, ha demandado que se retire la propuesta por completo para que se empiece de cero en una negociación con todas las regiones.

Apoyo catalán

Así, el único apoyo explícito con el que cuenta Montero es Cataluña. "Estamos contentos de la nueva propuesta", ha indicado Alicia Romero, consejera de Hacienda de Cataluña.

"El Gobierno pone 21.000 millones más en el modelo". Sobre los beneficios para Cataluña, ha argumentado: "Hay autonomías que salen más beneficiadas porque vienen de infrafinanciación".