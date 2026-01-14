Montero ignora las críticas de las CCAA: el Congreso hará "factible" y "legítima" la nueva financiación

El Ejecutivo prevé negociar bilateralmente con las autonomías antes de llevar un anteproyecto de ley al Congreso, con la intención de activar el nuevo sistema en 2027.

Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE, muestran una fuerte oposición y exigen que se retiren o modifiquen aspectos clave de la propuesta.

María Jesús Montero afirma que el apoyo del Congreso es suficiente para legitimar y hacer factible el modelo, restando importancia al consenso con las regiones.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha reunido este miércoles para que María Jesús Montero les presente a las autonomías el nuevo modelo de financiación. Y, como se esperaba, la práctica totalidad de las regiones ha rechazado la propuesta del Ministerio de Hacienda. Sólo ha sido apoyado sin reservas por Cataluña, que sale especialmente beneficiada. Pese a ello, el Gobierno seguirá adelante con esta iniciativa para el que sólo le hace falta, según la ministra, el apoyo del Congreso.

"¿Qué significa que algo sea legítimo? Que sea conforme a la ley. Y cualquier modelo de financiación que salga del Congreso de los Diputados es legítimo", ha defendido la vicepresidenta primera, consultada por el rechazo de las comunidades autónomas a su propuesta y una posible falta de legitimidad.

Precisamente, en este sentido, ha defendido que "la factibilidad del modelo depende del pronunciamiento de los grupos políticos". Despojando, de nuevo, de valor al consenso con las regiones.

Además, en la rueda de prensa posterior al cónclave, ha restado peso a las protestas de las autonomías. Considera que son "pronunciamientos de las regiones que quieren incorporar elementos al modelo", algo que se va a negociar. Este es el caso de Asturias, según Montero "y otras autonomías, que van a incorporar cuestiones y elementos".

Estas negociaciones se van a iniciar en próximas fechas en contactos bilaterales con las regiones. Cuando se cierren, se cerrará un anteproyecto de ley que contendrá la nueva financiación autonómica. Y se empezará a tratar con los grupos del Congreso.

La idea de Montero es poder aprobar la norma antes de que acabe el año, para que el nuevo modelo esté activo en 2027.

Un nuevo modelo que según Montero no tendrá principio de ordinalidad (igual que el actual, asegura), pese a que en el caso de Cataluña sí se respeta (tercer lugar en aportación y en recepción de fondos por habitante).

Ordinalidad

Sin embargo, según Castilla-La Mancha, región socialista, sí contempla este espíritu. Tras la reunión, Juan Alfonso Ruiz Molina, su consejero de Hacienda, se ha referido muy duramente a esta cuestión y la ha tildado de "línea roja", dado que ha considerado que va contra la solidaridad autonómica

También se ha referido a la falta de información recibida por parte de Hacienda. Y ha opinado que, si no hay más datos, no se pueden celebrar las reuniones bilaterales.

De hecho, Castilla-La Mancha ha pedido retirar toda la propuesta de financiación. Y ha lanzado una clara amenaza: "Si no funciona la vía política, habrá que recurrir a la judicial".

La otra autonomía socialista, Asturias también ha mostrado grandes reservas. De hecho, Gimena Llamedo, vicepresidenta dle Principado, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que tome en cuenta las propuestas de Asturias para empezar a negociar la financiación autonómica.