S&P advierte: la quita de deuda puede incentivar que las CCAA vuelvan a endeudarse en exceso

Según S&P, España está desaprovechando un ciclo económico favorable para reducir su deuda y déficit más rápidamente, lo que podría limitar su margen fiscal ante futuros aumentos de gasto estructural.

S&P considera que la mejora de los ratios de deuda será desigual entre comunidades y que la condonación, por sí sola, no garantizará el acceso normalizado a los mercados privados para las regiones más endeudadas.

La agencia señala el riesgo moral de que las CCAA confíen en futuras absorciones de deuda por parte del Estado, reduciendo los incentivos para controlar gasto y déficit.

S&P advierte que la condonación de deuda autonómica podría incentivar a las comunidades a endeudarse nuevamente si no se refuerza la disciplina fiscal.

S&P Global Ratings ha analizado el diseño de la quita de deuda autonómica. La agencia admite que el plan mejora los ratios de endeudamiento, pero alerta de que, si no va acompañado de mayor disciplina fiscal, puede abrir la puerta a nuevos excesos.

Sus analistas consideran que la absorción de deuda “genera un potencial riesgo moral”, porque las comunidades “pueden considerar que la absorción de deuda no será un hecho puntual” y que en el futuro pueda repetirse.

Desde la agencia hacen hincapié en esta cuestión. Si las CCAA asumen que el Estado podría volver a absorber deuda más adelante, los incentivos para contener el gasto y el déficit se reducen.

“Si hay una mejora de los stocks de deuda sin que haya una mejora de los flujos, el riesgo es que se reproduzca la situación fiscal a lo largo del tiempo”, señalan desde la firma.

Ese es el “riesgo moral” que sobrevuela la reforma: la deuda se perdona hoy, pero puede reaparecer mañana.

S&P insiste en que la clave no es sólo el volumen de deuda, sino el comportamiento presupuestario futuro. Si las comunidades no corrigen sus desequilibrios, el alivio obtenido con la condonación se irá diluyendo.

La agencia advierte de que, en un entorno de fuerte crecimiento de ingresos, muchas CCAA han optado por aumentar el gasto en lugar de consolidar sus cuentas, lo que las hace más vulnerables cuando cambie el ciclo.

El Gobierno central ha puesto sobre la mesa una absorción parcial de la deuda que las comunidades mantienen con el Estado y negociada en un contexto de fuerte presión política desde Cataluña.

S&P trabaja con simulaciones sobre qué ocurriría si la condonación se aplica sobre la deuda viva en 2026: todas las comunidades mejorarían sus ratios, pero con una intensidad muy desigual, lo que alimenta el malestar político aunque la agencia evita hablar de “agravios comparativos”.

La propuesta de condonación de deuda se enfrenta a importantes dudas sobre su viabilidad política, ya que su ejecución depende de la aprobación de una ley orgánica que requiere mayoría en el parlamento.

Según los analistas de S&P, esta aprobación es incierta debido a que actores políticos clave, esenciales para alcanzar dicha mayoría, ya han expresado su rechazo. Por esta razón, la agencia no ha incluido estas medidas en sus previsiones ni modelos actuales, optando por la prudencia ante el riesgo de que el proyecto no se materialice

Las CCAA y los mercados

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado además un nuevo marco para el regreso de las comunidades a los mercados. Fija qué parte de su financiación podrán obtener con bonos y préstamos privados y cuál seguirá llegando a través del Estado, en función de criterios como el superávit, el cumplimiento de las reglas fiscales o la deuda sobre ingresos.

Las CCAA más frágiles, como la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, solo podrán recurrir al mercado hasta un límite reducido y seguirán muy dependientes del respaldo del Estado.

Para S&P, la condonación por sí sola no basta para que las regiones más endeudadas recuperen un acceso normalizado a la financiación privada: algunas seguirán atadas a los mecanismos estatales incluso después de la operación.

En este marco, la combinación de quita de deuda y nueva financiación abre una oportunidad, pero también un riesgo.

“Si se combina la absorción de deuda con mayores recursos y hay una cierta contención a la hora de gastar esos recursos, se podría combinar una mejora en muchos aspectos, de los flujos y de los stocks”, señalan desde la agencia.

Pero si las comunidades “tienen más recursos y se lo gastan todo”, el ciclo de endeudamiento podría repetirse en pocos años, dejando la estructura fiscal autonómica igual de frágil que antes, pero en un escalón de gasto más alto.

Crecimiento, deuda y oportunidad perdida

Por otro lado, S&P cree que España está desaprovechando una ventana excepcional para reducir con más fuerza su deuda. La agencia habla de una “ocasión perdida” en un momento en el que las previsiones de crecimiento siguen siendo relativamente favorables.

Según sus cálculos, el PIB avanzará alrededor del 2,1% en 2026 y del 1,8% tanto en 2027 como en 2028, claramente por encima de la media de la eurozona y más del doble que economías como Francia o Italia en ese mismo periodo.

Pese a este diferencial de crecimiento, el Gobierno no estaría aprovechando del todo el ciclo para acelerar el ajuste fiscal.

Teniendo en cuenta sus proyecciones, el déficit público seguiría claramente en terreno negativo, con un desequilibrio en el entorno del 2,7% del PIB en 2026 y una ratio de deuda cercana al 97,6%.

Para la agencia, España ha combinado varios años de fuerte crecimiento nominal, inflación elevada y tipos de interés todavía manejables sin traducir ese contexto en una reducción más rápida del déficit y la deuda.

Los analistas señalan que el Estado ha visto aumentar de forma notable su recaudación tributaria, pero no ha usado ese impulso para consolidar de manera contundente el saldo presupuestario.

En lugar de aprovechar el viento de cola para bajar con fuerza la ratio de deuda sobre PIB, el esfuerzo se ha quedado corto y una parte relevante del margen extra se ha consumido en más gasto.

En su diagnóstico, S&P contrapone esta estrategia con la de países como Portugal, que han aprovechado mejor el ciclo para acelerar el desendeudamiento.

En ese análisis pesa, además, la presión creciente sobre partidas estructurales. La agencia subraya que el Estado afronta un horizonte de mayor gasto en defensa, pensiones y sanidad, a lo que se suman los costes recurrentes de fenómenos climáticos extremos.

Renunciar a un ajuste más ambicioso en pleno ciclo favorable implica llegar a ese futuro con menos espacio fiscal para reaccionar.

La advertencia de S&P Global Ratings va dirigida tanto a los gobiernos autonómicos como al central. A las CCAA les recuerda que los mercados y las agencias observarán de cerca cómo usan el alivio de deuda y los ingresos adicionales.

Al Estado le señala que desplazar deuda y recursos hacia los territorios reduce su propio margen de actuación en un momento de alta presión sobre el gasto estructural.