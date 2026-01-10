El traje a medida de Montero con la financiación: blinda más dinero a Cataluña, 'topa' a Andalucía y castiga a Madrid

Las comunidades consideradas históricamente infrafinanciadas, como Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, serán las que más incrementen sus fondos en términos relativos con el nuevo sistema.

Cataluña podrá incrementar aún más su financiación gestionando directamente un porcentaje del IVA generado por sus pymes y recibiendo fondos para catástrofes naturales.

Andalucía y Madrid quedan limitadas en sus posibilidades de mejorar su posición en el reparto de fondos, y el modelo penalizará las bajadas fiscales que practican regiones como Madrid.

El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno beneficiará especialmente a Cataluña, que recibirá 4.686 millones de euros adicionales y tendrá garantizado el principio de ordinalidad solo para su territorio.

El Gobierno ha presentado, por fin, su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. Un sistema que está diseñado como un traje a medida para cumplir con el acuerdo del PSOE con ERC. Habrá ordinalidad pero sólo en el caso de Cataluña. Esto no se garantiza para el resto de las autonomías, tal y como indicaba María Jesús Montero este viernes.

De esta manera, se topa la posibilidad de que otras regiones como Andalucía mejoren su posición en el ranking de ingresos de la nueva financiación autonómica. Un modelo que, además, castigará las bajadas fiscales que promocionan territorios como Madrid.

El nuevo modelo de financiación llevará a que, en 2027 (cuando se espera que entre en vigor), Cataluña reciba unos 4.686 millones de euros adicionales. Será la segunda región que más fondos nuevos recibirá y la única que mantendrá el exclusivo principio de ordinalidad: será la tercera región que más recibe y también la tercera que más aporta.

Es la única que, según Montero, tiene su puesto garantizado. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda aseguraba que "el modelo tiende a la ordinalidad", pero admitía al mismo tiempo que no va a ser una regla firme.

El mejor ejemplo es el de Madrid. La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso será la que más aporte al sistema. Sin embargo, no va a ser la que más reciba proporcionalmente, quedando en segundo lugar (el primero es para Cantabria).

Que Cataluña, pase lo que pase, vaya a conservar el tercer puesto de aportación y de recepción de fondos al sistema de financiación,y que esto no se tenga que cumplir con el resto, hará las veces de tope para las demás regiones. En particular para Andalucía, indican fuentes conocedoras del sistema de financiación autonómica.

Además, Cataluña maneja otras bazas para elevar su financiación. Por un lado, puede lograr un dinero extra si opta por recibir de forma directa el 5% del IVA generado por las pymes de su territorio, en lugar de recibir una transferencia del Estado a partir de ese dinero.

El nuevo modelo también permite financiar de forma directa las competencias no homogéneas de los territorios con recaudación del IVA. Dichas competencias en el caso de la Generalitat son numerosas. Mossos d'Esquadra e instituciones penitenciarias, entre otras.

Sólo esos dos capítulos sumaron casi 2.000 millones de gasto el año pasado. La posibilidad que se abre ahora es intercambiar ese gasto por un porcentaje equivalente en la recaudación del IVA a partir de 2027 y durante cinco años.

Son opciones voluntarias para todas las autonomías, pero que a Cataluña le benefician de forma extraordinaria frente a otros territorios con menos dinamismo económico o menos competencias cedidas. En su territorio se recauda el 22% del IVA de toda España (más de 19.270 millones) y es el que más pymes tiene junto a Madrid.

A bote pronto, es imposible calcular con exactitud el dinero extra que puede añadir la Generalitat a sus arcas. Pero la recaudación por IVA crece desde 2023 a un ritmo aproximado del 3,5% anual.

En una zona turística líder en España y con el índice alto de consumo que tiene Cataluña, las primeras estimaciones consultadas entre varios expertos en financiación apuntan a que Cataluña podría elevar en más de mil millones sus ingresos si mejora la recaudación por IVA como en los últimos dos años.

Por si ese dinero se queda corto, la comunidad que preside Salvador Illa se verá beneficiada por recibir, también, buena parte del fondo para catástrofes naturales generadas por el cambio climático. Dos tercios de los mil millones que tendrá ese fondo serán para los territorios de la costa mediterránea. Todo ello a partir de unos criterios que todavía son un misterio.

Esas opciones forman parte de la intención del Gobierno de elevar la corresponsabilidad fiscal y compartir el riesgo de la financiación (y su gasto) con las regiones. De hecho, se les cede un mayor porcentaje de IRPF y de IVA en un modelo que, si sale adelante, se mantendrá durante un periodo mínimo de cinco años.

El escollo del IRPF El problema que se presenta con Cataluña y que afecta a todo el sistema de financiación es la pretensión nacionalista de que se lleve a cabo de forma progresiva una cesión total de la gestión y recaudación del IRPF. Desde Hacienda admiten ya que existen serios problemas de legalidad con las pretensiones de ERC en esa materia. Más allá incluso del riesgo de que se pueda romper la Agencia Tributaria. Los independentistas tienen congelada una proposición de ley en el Congreso para que se les traspasen todos los medios materiales y humanos para hacerse cargo de la gestión de este tributo. Aunque admiten, por ahora, que no se puede hacer de forma rápida. Por lo pronto, la parte de cesión de recaudación de impuestos se ha intentado salvar en el nuevo modelo con una caja única compartida con los ingresos del IRPF. El reparto será en tiempo real. Los problemas en la cesión del IRPF a Cataluña son los que han hecho que la mayor parte de los ajustes finales para la financiación de cada CCAA se hagan sobre la recaudación del IVA. Su regulación básica es europea y presenta menos problemas de ajuste.

En cualquier caso, Montero prevé vetar las bajadas fiscales que ejecutan regiones como Madrid en el nuevo modelo. Concretamente, la vicepresidenta calificaba estas prácticas como "dumping fiscal" y afirmaba que se están buscando medidas para impedirlas.

"No podemos permitir que el sistema de financiación se vea socavado por la competencia desleal de regiones como Madrid, que utilizan su capitalidad para vaciar de recursos los servicios públicos", indicaba.

La senda madrileña de rebajar los tributos autonómicos también la ha seguido, en los últimos años, Andalucía. Por ello, el Gobierno lo que baraja es, con el nuevo modelo de financiación autonómica, crear límites a la bonificaciones que puedan hacer las regiones de sus impuestos. Esta posibilidad ya se baraja para Sucesiones.

Cabe recordar, además, que la regiones pasarán a gestionar y también a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio, el de la Banca, el del Juego y el de Residuos.

Con el nuevo modelo de financiación autonómica, Madrid recibirá unos 2.555 millones más en 2027, que es cuando se espera que esté activo (si recibe el visto bueno del Congreso). Menos fondos que Andalucía (4.846 millones), Cataluña (4.686 millones) e incluso Comunidad Valenciana (3.669 millones), en términos brutos.

En términos relativos, las autonomías que más elevarían sus fondos con el nuevo modelo serían, precisamente, las que se han considerado infrafinanciadas en los últimos años.

Es decir, Murcia (un 24,96% más de fondos), Comunidad Valenciana (un 23,08% más), Castilla-La Mancha (un 18,07% más) y Andalucía (un 17,99% más). Les sigue de cerca en cuarto lugar Cataluña, con un 17,52% más de fondos.