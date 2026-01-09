Montero asume las tesis de ERC: inyecta 21.000 millones a las CCAA, les cede parte de IVA e IRPF y reconoce singularidades

Impuestos como el de Patrimonio, Depósitos Bancarios, Juego y Residuos, antes ingresados por el Estado, serán gestionados directamente por las comunidades autónomas.

La cesión del IRPF a las comunidades aumentará del 50% al 55%, y la del IVA del 50% al 56,5%.

La reforma prevé que en 2027 las comunidades autónomas reciban 224.507 millones de euros, casi 21.000 millones más que con el modelo actual.

El Gobierno propone un nuevo modelo de financiación autonómica que asume tesis de ERC, reconociendo singularidades regionales y aumentando el autogobierno.

María Jesús Montero ha presentado el nuevo modelo de financiación autonómica que quiere aprobar el Gobierno. Una propuesta que asume tesis de ERC como la singularidad de las regiones y un mayor autogobierno y que se formula con más cesiones de impuestos que las actuales y transferencias del Estado.

Según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, el nuevo modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros en 2027, que es cuando se quiere poner en marcha. Esto supone casi 21.000 millones más que con la financiación autonómica actual.

Esto se logrará esencialmente mediante dos vías. Por un lado, una mayor cesión de impuestos. La cesión del IRPF pasa del 50% actual al 55%. Y la del IVA del 50% al 56,5%.

Y los impuestos hoy cedidos pero que ingresa el Estado irán directos a las arcas autonómicas. Hablamos del Impuesto sobre el Patrimonio, el de los Depósitos Bancarios, el del Juego y el de Residuos.

