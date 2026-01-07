Los jubilados de Extremadura, Galicia y Murcia son los que menos cobran: hasta un 15% por debajo de la media nacional

Al incluir todas las pensiones, la brecha territorial persiste: Extremadura, Galicia y Murcia siguen a la cola, mientras que País Vasco, Madrid y Navarra encabezan las medias más altas.

La diferencia en las pensiones se debe a las trayectorias laborales, siendo más altas donde predominaron empleos bien remunerados e industrias fuertes.

El País Vasco lidera el ranking de pensiones de jubilación, con una media de 1.841,80 euros al mes, un 21% por encima de la media estatal.

Los jubilados de Extremadura, Galicia y Murcia cobran hasta un 15% menos que la media nacional, con pensiones en torno a los 1.200-1.365 euros mensuales.

La pensión media de jubilación en España roza ya los 1.513 euros mensuales, pero esa cifra es una ilusión estadística para cientos de miles de jubilados en Extremadura, Galicia y Murcia, que cobran hasta un 15% menos.

Mientras en el norte industrial y en Madrid la pensión se acerca a los 1.800 euros, en buena parte del sur y del noroeste del país la jubilación se queda anclada en algo más de 1.200.

La pensión media de jubilación se sitúa en torno a 1.512,73 euros al mes, según los datos de diciembre, tras una década de subidas. El repunte mensual desde 2015 es de unos 500 euros.

Es el dato que se utiliza como termómetro del sistema. Pero es sólo eso: una media que esconde una brecha territorial muy marcada entre comunidades y provincias.

Extremadura aparece, un año más, como la comunidad con la pensión media de jubilación más baja: ronda los 1.280 euros, alrededor de un 15% por debajo del promedio estatal. Esa diferencia se traduce en unos 230 euros menos en la cuenta corriente de un jubilado extremeño respecto a la media nacional.

En Galicia, la media de jubilación se sitúa en torno a los 1.300 euros, un 14% inferior a la media de España

​Murcia completa el podio de las regiones con pensiones más modestas, con unos 1.365 euros de pensión media de jubilación. La brecha respecto al dato nacional se acerca al 10%.

​Donde más se cobra

En el extremo contrario está el País Vasco, que se consolida como el territorio con las jubilaciones más altas.

Un jubilado de esta comunidad cobra, de media, unos 1.841,80 euros al mes. El dato es un 21% superior al de la media de España.

Si se compara con Extremadura, la brecha se agranda hasta los 560 euros.

En el ranking de comunidades con mejores pensiones figuran también Asturias, con unos 1.779 euros, y la Comunidad de Madrid, con alrededor de 1.734 euros. También destacan Navarra, Cantabria o Aragón, todas ellas cómodamente por encima de los 1.500.

Si en las comunidades autónomas la brecha ya es grande, el mapa provincial la lleva al extremo.

En la parte alta se sitúan las tres provincias vascas, con pensiones medias de jubilación por encima de los 1.800 euros mensuales. Vizcaya ronda los 1.874 euros, Álava se mueve en torno a 1.858 y Guipúzcoa supera los 1.780 euros.

En el otro extremo están Lugo y Ourense, cuyas prestaciones no alcanzan los 1.200 euros de media, junto a otras provincias como Jaén, Almería, Cáceres, Córdoba o Zamora, que se quedan por debajo de los 1.300 euros.

Entre una jubilación media en Vizcaya y otra en Ourense hay casi 800 euros de diferencia cada mes, más de 11.000 euros al año contando las 14 pagas.

Por qué

La explicación no está en la ley, que es la misma en todo el país, sino en las trayectorias laborales que hay detrás de cada pensión.

Las comunidades con jubilaciones más altas son, por lo general, aquellas donde ha habido históricamente salarios medios más elevados, sectores industriales fuertes y carreras de cotización más largas y estables.

​En territorios como País Vasco, Asturias o Madrid tienen más peso sectores bien remunerados —industria, energía, transporte, finanzas o grandes servicios empresariales—, que sostienen durante años salarios altos y bases de cotización elevadas.

Es esa cotización acumulada la que, años después, se convierte en pensiones de jubilación por encima de los 1.700 o 1.800 euros.

​En el sur y en parte del noroeste del país el patrón es totalmente distinto. Hay más peso del campo, de la hostelería, del comercio pequeño y del trabajo autónomo con ingresos irregulares.

Son sectores con salarios bajos, más temporalidad y lagunas frecuentes de cotización, lo que acaba traducido en pensiones medias más bajas, aunque el sistema formalmente sea el mismo.

​A esto se añade que no todas las regiones tuvieron el mismo nivel de empleo estable ni la misma participación de las mujeres en trabajos a jornada completa durante los años clave de cotización.

En aquellas con más paro crónico y más contratos a tiempo parcial no deseados, las carreras laborales acumulan más lagunas y, como resultado, la pensión final que reconoce el sistema acaba siendo sensiblemente más baja.

​El mapa de las pensiones

Más allá de las jubilaciones, el mapa de las pensiones en España se vuelve aún más complejo cuando se mira el conjunto del sistema: viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor familiar.

La media baja, el gasto se dispara y el peso de cada comunidad en la nómina mensual revela dónde se concentran los pensionistas y dónde se cobran las prestaciones más altas.

Si en jubilación la referencia son unos 1.513 euros, al incluir todas las pensiones la media cae en torno a los 1.318 euros mensuales. Esa rebaja refleja que muchas pensiones de viudedad u orfandad se sitúan claramente por debajo de las de jubilación y tiran del promedio a la baja.

La foto, sin embargo, repite el patrón territorial: las comunidades que lideran las jubilaciones siguen arriba cuando se mira el conjunto de prestaciones y las que están a la cola apenas mejoran posiciones.

El volumen total del sistema ronda los 10,4 millones de pensiones contributivas, repartidas entre unos 9,4 millones de pensionistas. Son cifras que hablan de una red masiva de protección, pero también de una enorme asimetría territorial.

País Vasco vuelve a situarse en la parte alta, con una pensión media del sistema de 1.623 euros mensuales, muy por encima de la referencia nacional en torno a 1.318 euros.

Comunidades como Madrid (1.525 euros), Navarra (1.615 euros), Aragón (1.509 euros) o Cantabria (1.525 euros) se mantienen también claramente por encima de esa media estatal.

En el lado contrario, Extremadura (1.205 euros) se consolida como la región con la pensión media total más baja, seguida muy de cerca por Galicia (1.224 euros) y Murcia (1.288 euros).

La diferencia no se explica sólo por las jubilaciones. También las pensiones de viudedad y de incapacidad son más reducidas, porque detrás hay carreras laborales más frágiles y salarios más bajos durante décadas.