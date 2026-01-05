La OCDE formaliza el pacto sobre el impuesto mínimo global con un régimen paralelo para multinacionales de EEUU

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, interviene durante la presentación del ‘Estudio Económico de España’. Europa Press

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha anunciado este lunes que los 147 países y jurisdicciones que colaboran en el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) han acordado y formalizado los elementos clave para la implementación coordinada de un impuesto mínimo global.

Con todo, el tributo incluirá un régimen paralelo para las multinacionales estadounidenses.

El nuevo régimen pactado llega meses después de que el pasado mes de junio las economías del G7 negociaran una exención para las empresas estadounidenses de algunos elementos del acuerdo global diseñado en 2021 para fijar un impuesto mínimo de sociedades, con un tipo efectivo mínimo del 15%.

Cabe recordar que hace un año Estados Unidos renegó de esta figura fiscal, que ya se aplica en la UE. La Casa Blanca, de hecho, amenazó también con imponer "impuestos de venganza" si se llegaba a aplicar a las empresas estadounidenses.

"Tras meses de intensas negociaciones", la OCDE considera que el paquete integral anunciado este lunes representa un importante acuerdo político y técnico. Desde este punto de vista, sentará las bases para la estabilidad y la certidumbre en el sistema tributario internacional.

En este sentido, la OCDE ha explicado que este paquete incluye cinco componentes clave, incluyendo, en primer lugar, medidas de simplificación para reducir las cargas de cumplimiento para las empresas multinacionales y las autoridades fiscales en el cálculo y la presentación de informes conforme a las normas globales de impuesto mínimo.

Asimismo, armoniza aún más el tratamiento de los incentivos fiscales a nivel mundial mediante la introducción de una nueva salvaguardia fiscal específica, mientras que se ofrecen nuevas salvaguardias a las multinacionales cuya matriz se encuentre en una jurisdicción elegible que cumpla con los requisitos mínimos de tributación.

Cooperación fiscal

"Este acuerdo del Marco Inclusivo, que incluye a más de 145 países, constituye una decisión histórica en la cooperación fiscal internacional", ha declarado el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, para quien la finalización del paquete de medidas mejora la seguridad fiscal, reduce la complejidad y protege las bases imponibles.

De su lado, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, ha destacado que esto representa "un paso positivo" que estabiliza el sistema tributario global, simplifica las normas, garantiza la equidad y mantiene la competitividad de las empresas.

El Gobierno de Irlanda, sede en Europa de muchas multinacionales estadounidenses, ha comentado que el paquete cumple con la Declaración sobre impuestos mínimos globales del G7 y el posterior Comunicado del G20, permitiendo la "coexistencia con el sistema tributario estadounidense".

"El paquete busca un equilibrio que resuelva las preocupaciones de EEUU con respecto al Impuesto Mínimo Global, preservando al mismo tiempo los objetivos originales", señala Dublín en un comunicado, donde destaca que el acuerdo prevé el compromiso de revisar este sistema paralelo en 2029 para garantizar que se aborda oportunamente cualquier riesgo o problema de competitividad.