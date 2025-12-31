Impuestos, cotizaciones, peajes, telefonía, billetes de avión... Todo lo que sube en 2026 y que afecta a hogares y empresas

Empieza 2026. Empieza un año nuevo. Y con él, vienen numerosas subidas de impuestos, cotizaciones y precios de servicios en España. Unos incrementos de costes que afectarán a hogares y empresas en un contexto en el que ya están apretados por una creciente inflación.

Empecemos por las Administraciones Públicas. Determinados impuestos, tasas y cotizaciones suben en el año que está empezando.

Este es el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan tanto trabajadores como empresas. El Mecanismo de Equidad Generacional (MEI) -un recargo de cotización que se aplica de forma indiscriminada a todos los salarios- aumenta al 0,9%, una décima más.

Además, está el incremento de las bases máximas de cotización. Suben en la misma medida que el IPC de 2025 (un 2,7%), más 1,2 puntos adicionales. De esta manera, las bases máximas de cotización subirán en 2026 al 3,9%, hasta los 5.101,2 euros mensuales.

En el capítulo de cotizaciones hay más. También está la cuota de solidaridad, que se aplica de forma progresiva a los salarios más elevados del país, los que están por encima de las bases máximas de cotización. En 2026, esta medida supone un recargo máximo del 1,25% (un 0,25% más que en 2025) sobre los sueldos más altos en España.

También hay cambios en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la plusvalía municipal. El Gobierno ha aumentado los coeficientes que pueden aplicar los ayuntamientos a la hora de aplicar este tributo. Es decir, que la fiscalidad podría ser más elevada.

La tasa de basuras también va a estar en boga las próximas semanas, como ya lo ha estado este pasado 2025. Los ayuntamientos que no la apliquen aún, tienen que activarla este mismo año. O actualizarla (normalmente, al alza).

Por otro lado, también en el campo municipal, el precio del agua corriente y su suministro se eleva en numerosos lugares de España. Madrid, Barcelona y Bilbao, entre otras, ya aplican subidas en este servicio que alcanzan el 4%.

Los conductores también van a tener que rascarse (más) el bolsillo. Cuenta Ankor Tejero, responsable de Motor de EL ESPAÑOL-Invertia, que los peajes de las autopistas de titularidad estatal subirán a partir del 1 de enero entre un 3,64% y un 4,68%.

Electricidad y energía

El año nuevo trae cambios y ajustes en los precios de la energía que pagan los hogares españoles.

Laura Ojea, redactora jefe de Energía de EL ESPAÑOL-Invertia, explica que los costes regulados de la electricidad, fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno, suben tanto en los peajes de acceso como en los cargos del sistema para financiar la inversión en redes.

En la primera partida, los peajes de acceso, hay un aumento del 0,5% con el objetivo de asegurar que las redes puedan financiar sus inversiones y mantener la calidad del servicio.

Respecto a los cargos del sistema, se elevan un 10%. Un incremento destinado a financiar, entre otros conceptos, el bono social, los costes del sistema extrapeninsular, las renovables históricas y el déficit acumulado.

Con todo, y pese a estas subidas, los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC) podrían experimentar una disminución neta de lo que pagan por su electricidad. Quienes tengan una tarifa en el mercado libre deberán esperar los ajustes de las comercializadoras, que podrían aumentar la factura en unos 3 ó 4 euros.

Para las tarifas de gas en el mercado libre, se prevé un incremento medio del 11,2% en los peajes de acceso al gas para 2026. Por su parte, en la tarifa de último recurso (TUR), el término fijo se queda igual pero al bajar el consumo, serán entre un 16% y un 18% más baratos.

¿Y los combustibles para vehículos? Más allá de la volatilidad habitual, está por ver si finalmente el Gobierno logra igualar (debe de contar con el apoyo del Congreso) la fiscalidad del diésel con la gasolina, como ha prometido a la Comisión Europea. Esto provocará la lógica subida de precio del gasóleo, claro.

A esto se suma la posibilidad de que los municipios impongan tasas adicionales a vehículos diésel y gasolina en Zonas de Bajas Emisiones, encareciendo el uso en determinadas áreas urbanas aunque el precio en surtidor no cambie.

Comunicaciones

Comunicarse es más caro en este nuevo año. Suben de precio los paquetes de fibra, móvil y televisión de grandes operadores como Movistar (Telefónica), Orange y Vodafone. Las tres han anunciado subidas en torno a un 4% desde enero, informa Miguel Ángel Pizarro, redactor de Medios de EL ESPAÑOL-Invertia. Digi, por el contrario, mantendrá sus precios.

Las subidas se aplicarán en base al paquete de contenidos que los clientes hayan contratado. Las tres justifican el incremento de sus tarifas por el aumento del precio de plataformas en streaming como Netflix, HBO Max, Disney+ o SkyShowtime.

¿Tiene pensado mandar cartas este 2026? El precio del servicio postal también se encarece. Sandra Tobar, periodista de Distribución y Transportes de EL ESPAÑOL-Invertia, explica que Correos sube un 7,87% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso a destinos nacionales.

Así, enviar una carta ordinaria de menos de 20 gramos ha pasado a costar 0,96 euros. Es decir, 7 céntimos más. Por su parte, la carta certificada de menos de 20 gramos sube a 5,74 euros, un 8,51% más; la carta ordinaria internacional inferior a 20 gramos a 2 euros, un 8,11% más, y la carta certificada internacional del mismo peso a 7,15 euros, un 5,15% más.

En cuanto a los paquetes, por el de menos de un kilo se paga 17,09 euros, un 5,49% más, y por el de más de 20 kilos 48,11 euros, un 5,5% más.

Todo parece indicar que volar también sube de precio este 2026. Aena aumenta las tasas aéreas un 6,44%. Y eso se suele traducir en una subida de precios de los billetes de avión que cada aerolínea aplicará conforme a sus políticas comerciales.

Con todo, este año se mantiene (de nuevo) el paquete estatal de ayudas al transporte público por parte del Gobierno central. Que hay que sumar a las que conservan los gobiernos autonómicos.

Además, está la creación de un abono único por 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) para viajar en tren y autobús por toda España, que entra en vigor el 19 de enero.

Permitirá viajar en todos los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido. No es válido para alta velocidad ni tampoco para otros medios de transporte como metro o tranvía que dependen de autonomías o ayuntamientos.

Por otro lado, se da por hecho que los precios, en general, van a seguir creciendo en 2026, aunque por debajo del 2,7% de 2025. Especialmente los de los alimentos básicos. El coste de los huevos y del pollo, por ejemplo, seguirá subiendo en las próximas semanas (especialmente tras los brotes de la gripe aviar).

Y está el eterno drama de la vivienda. Cynthia de Benito, redactora responsable de este área en EL ESPAÑOL-Invertia, avisa de que los precios de comprar y alquilar subirán este año... de nuevo.

Los especialistas del sector prevén ascensos del 7% de media en el precio de las compraventas y de hasta el 10% en el caso de los alquileres. Más presión para las economías domésticas.

El apartado de los alquileres es especialmente preocupante. En 2026 hasta 1,6 millones inquilinos deben renovar los contratos de larga duración –unos 5 años– que suscribieron justo en un momento de menores precios por la pandemia.

Si estos inquilinos negocian ahora con los actuales precios de mercado afrontarán importantes subidas que, en zonas como Baleares, pueden ascender a 384 euros al mes.

Novedades en prestaciones

No todo son subidas de costes y precios en este año nuevo. Algunas prestaciones y salarios públicos también aumentan.

Las pensiones suben un 2,7%. El incremento se multiplica en el caso de las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). En estos casos, la revalorización es del 11,4%.

Al mismo tiempo cambian las condiciones de jubilación. La edad legal para el retiro aumenta dos meses respecto al 2025, hasta los 66 años y 10 meses si se ha cotizado menos de 38 años y 3 meses.

Por su parte, suben los salarios de los funcionarios y los empleados públicos. Ya este mes de enero se elevan un 1,5%. Y a finales de año se les abonará un 0,5% adicional retroactivo, que depende de si la inflación de 2026 alcanza el 1,5%, algo que se da por hecho.

Asimismo, en las próximas semanas, el Ejecutivo tendrá que articular las nuevas ayudas del Plan Auto+. El programa que contará con 400 millones de euros para la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables).