El INE confirma que la economía española frenó su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 0,6%

En términos interanuales, la economía española creció un 2,8%, cerca de las previsiones oficiales, y el empleo aumentó un 3,3%.

El consumo de los hogares se incrementó un 1,2% durante la temporada turística y la inversión avanzó un 1,7%.

Las exportaciones se contrajeron seis décimas tras los aranceles de Trump, frenando el ritmo de crecimiento económico.

El INE confirma que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre, dos décimas menos que el trimestre anterior.

La economía española muestra los primeros síntomas de desaceleración en el tercer trimestre de este año, con un freno de dos décimas en el aumento del PIB, hasta el 0,6%, pese a la fortaleza del consumo doméstico en verano.

Diez meses después de la irrupción de los aranceles de Trump, las exportaciones se han empezado a resentir y han sufrido una contracción de seis décimas, frente a la subida de 1,3% del trimestre anterior, y han frenado el ritmo de crecimiento de toda la economía. Aun así, el consumo de los hogares entre julio y septiembre se elevó todavía un 1,2%, un ritmo de casi el doble que tres meses antes típico de la temporada turística. La inversión se mantuvo en el 1,7% y compensó en parte el freno del comercio exterior. En términos interanuales, la economía española creció un 2,8% lo que se sitúa muy cerca de las previsiones que alcanzan un 2,9% para este curso.

Con estos datos, el 2026, comienza con un arrastre de crecimiento del 1%, lo que anticipa que el crecimiento estará en el entorno del 2% el próximo curso.

Las importaciones se mantuvieron en positivo con un 1,1% de avance, si bien se trata de medio punto menos que entre abril y junio. Esa caída también refleja el freno de la demanda interna en industria y servicios del tercer trimestre.

En términos interanuales, el crecimiento del tercer trimestre permite un ritmo de avance de la economía del 2,8%, a una décima de la previsión oficial del Gobierno y en la línea de la revisión al alza que han hecho la mayor parte de los servicios de estudios e instituciones.

La inversión, por su parte, aceleró casi tres puntos su avance interanual respecto al segundo trimestre, hasta el 8,1%, su mayor alza desde el segundo trimestre de 2021, gracias al impulso de la inversión en vivienda, que aceleró casi cuatro puntos su crecimiento, hasta el 7,3%.

Exportaciones

También la inversión en maquinaria, bienes de equipo y armamento, que avanzó un 10,9%, por encima del 9,4% del trimestre anterior, y a la inversión en productos de la propiedad interanual, que aumentó un 6,1%, tasa 1,7 puntos superior a la del trimestre previo.

En cuanto a la demanda externa, las exportaciones desaceleraron su incremento interanual un punto, hasta el 3,3%, mientras que las importaciones elevaron su ritmo de crecimiento dos décimas, hasta el 6,8%, su tasa más elevada en tres años.

El PIB a precios corrientes aumentó un 5,7% interanual en el tercer trimestre, dos décimas más que en el trimestre precedente. En tasa intertrimestral creció un 1,4%.

Por su lado, el deflactor del PIB aumentó un 2,8% interanual, tasa tres décimas superior a la del trimestre anterior, mientras que en tasa intertrimestral se incrementó un 0,7%.

Según Estadística, el empleo creció un 3,3% en tasa interanual, una décima menos que en el trimestre precedente. En términos intertrimestrales, el empleo avanzó un 1%, dos décimas más que en el trimestre anterior.

Las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 2,5% interanual en el tercer trimestre, nueve décimas más que en el trimestre previo y su mayor incremento desde el cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo descendió un 0,6% interanual en el tercer trimestre, sumando dos trimestres en negativo, en tanto que la productividad por hora efectivamente trabajada subió un 0,3%, tasa un punto inferior a la del trimestre anterior y la menor desde el cuarto trimestre de 2023. En términos intertrimestrales estas tasas fueron del -0,4% en ambos casos.