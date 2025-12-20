La guerra comercial de Trump se lleva por delante más de 4.000 millones de las empresas españolas en exportaciones

El mercado interior ha compensado la caída de exportaciones, con un crecimiento del 8,2% en ventas internas y del 6% en ventas totales diarias en 2025.

Las ventas a los principales mercados europeos como Francia, Alemania e Italia también han descendido, aunque se compensan con el crecimiento en Portugal, Países Bajos y Polonia.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos han caído un 7,4%, y en el conjunto de América la caída es del 5%, afectando especialmente a México (-8,4%) y Brasil (-4,4%).

Las empresas españolas han perdido más de 4.000 millones de euros en exportaciones durante 2025 debido a la guerra comercial iniciada por Donald Trump.

El año 2025 que está a punto de acabar ha estado marcado por varias crisis sociales, políticas y económicas. Entre ellas, la guerra comercial que ha desatado Donald Trump y que está haciendo estragos en las exportaciones europeas. Y, entre ellas, también las de las empresas españolas.

Según los datos de ventas continuas de la Agencia Tributaria, las empresas nacionales han perdido, de media, unos 12 millones de euros al día en exportaciones hasta noviembre. Esto supone que las ventas perdidas en el exterior superan, en lo que va de año, los 4.000 millones de euros.

Concretamente, las ventas en el extranjero del sector privado patrio se han quedado en los 1.441 millones de euros de media diaria en los primeros meses del año. Una cantidad que está por debajo de los 1.453 millones diarios de 2024, que ya eran inferiores a los 1.493 millones de 2023.

De esta manera, las exportaciones diarias promedio están un 0,9% por debajo del año pasado. La guerra comercial desatada a nivel global, e iniciada por la Casa Blanca, tiene mucho que ver con este retroceso. Sobre todo en el continente americano.

Como ya ha contado este periódico, las exportaciones españolas en el otro lado del Atlántico no pasan por un buen momento. De hecho, en Estados Unidos, donde ya sufren los aranceles de Donald Trump, caen un 7,4%, según los datos más recientes del Ministerio de Economía (que son hasta octubre).

De hecho, las ventas españolas caen un 5% en el conjunto del continente americano, también en Latinoamérica. Especialmente en los mejores mercados que tienen nuestras empresas al otro lado del Atlántico: México (-8,4%) y Brasil (-4,4%).

La situación no es mejor si se echa un vistazo a la Unión Europea. En este caso, las exportaciones, en términos generales, no aumentan ni un ápice.

De esta manera, las ventas de productos españoles en sus principales mercados en el Viejo Continente descienden. Estos son los casos de Francia (-5%), Alemania (-1,4%) e Italia (-6,1%). Con todo, estas bajadas se han compensado con los incrementos en Portugal (4,2%), Países Bajos (20,7%) y Polonia (5%).

Los mercados asiáticos también ayudan a compensar esta situación, puesto que su compra de productos españoles aumenta un 5%.

Por otro lado, y de vuelta a las ventas de las empresas, lo cierto es que el mercado interior compensa la pérdida de exportaciones.

Las ventas totales diarias en lo que va de 2025 crecen un 6% anual, alcanzando los 6.194 millones de euros. Y para ello son fundamentales las ejecutadas a nivel interno, que se suben un 8,2%, hasta los 4.753 millones al día.

Los datos de la Agencia Tributaria apuntan que un sector, en particular, no deja de crecer en dobles dígitos: el de la venta y reparación de vehículos de motor.