La inflación de Estados Unidos se moderó al 2,7% en noviembre, más de lo esperado

El índice de energía y el de alimentos registraron aumentos mensuales de 1,1% y 0,1% respectivamente, mientras que la energía subió un 4,2% interanual y los alimentos un 2,6%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos decreció en noviembre hasta el 2,7%, tres décimas menos que en septiembre, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

A su vez, la inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, se moderó hasta situarse en un 2,6%. El dato es cuatro décimas inferior al del mes anterior.

Ambas referencias han quedado por debajo de las estimaciones de los expertos. Los analistas esperaban que tanto el IPC general como el subyacente se hubieran mantenido en niveles cercanos al 3,1%.

Con sorpresa positiva incluida, estas son las primeras cifras de inflación de Estados Unidos que se publican desde el fin del reciente cierre del Gobierno federal, que impidió la recopilación de información en octubre.

En términos mensuales, entre noviembre y septiembre, tanto la inflación como el dato subyacente mostraron una subida de un 0,2 %, frente al repunte anterior del 0,3% y 0,2%, respectivamente.



El índice de energía aumentó un 1,1% en estos dos meses, posicionándose nuevamente como el factor que más influyó en el aumento de todos los artículos. El índice de la gasolina subió un 0,9%.



El precio de los alimentos repuntó un 0,1% en este período, después de registrar un incremento del 0,2% en septiembre.



En términos interanuales, la energía aumentó un 4,2% y los alimentos en un 2,6%.



La publicación del IPC de octubre fue cancelada porque no fue posible recopilar los datos de precios de forma retroactiva tras la paralización de la Administración Central.



Durante el histórico cierre de Gobierno de 43 días, la inflación fue la excepción en el apagón de índices económicos oficiales, debido a su importancia para el cálculo del ajuste de la vida y los consiguientes aumentos de los beneficios de la Seguridad Social.



Los datos de septiembre, publicados durante la paralización, mostraron que la inflación repuntó hasta un 3% interanual, un incremento de una décima con respecto al dato de agosto. La inflación subyacente también se situó en un 3%, con una ligera disminución frente al 3,1% del mes anterior.



La imposibilidad de publicar datos macroeconómicos considerados clave ha restado claridad al análisis del incierto panorama económico actual y ha complicado el trabajo de la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.