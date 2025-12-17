Andalucía y Extremadura presentan los mayores crecimientos en competitividad desde niveles bajos, destacando la lenta pero real convergencia entre regiones.

Navarra recupera la segunda posición, superando al País Vasco, mientras Cataluña se consolida como la única región en el nivel medio-alto de competitividad.

Madrid lidera en seis de los siete ejes analizados, especialmente en entorno económico, mercado de trabajo e infraestructuras básicas.

Madrid se mantiene como la región más competitiva de España, aunque Cataluña acorta distancias, según el Índice de Competitividad Regional 2024.

Madrid mantiene el liderazgo en competitividad regional, pero Cataluña recorta distancias. Así lo refleja el Índice de Competitividad Regional (ICREG) 2024 que elabora el Consejo General de Economistas.

Este índice mide la competitividad de las 17 comunidades autónomas a partir de 53 indicadores agrupados en siete ejes, desde el entorno económico hasta la innovación.

Según el informe, la competitividad estructural de las regiones creció de media un 2% en 2024, un avance que se modera tras los fuertes ajustes y rebotes de los últimos años.

El Consejo General de Economistas subraya que, pese a la desaceleración, España mantiene un patrón de convergencia “suave” entre territorios, impulsado sobre todo por mejoras en mercado de trabajo, capital humano e innovación.

En este contexto, Madrid se consolida en el nivel competitivo alto, junto a Navarra y País Vasco, y se mantiene como referencia nacional en competitividad regional.

Cataluña, por su parte, vuelve a situarse como la única comunidad en el escalón medio-alto, inmediatamente por detrás del grupo de cabeza.

El director técnico del informe, José Carlos Sánchez de la Vega, destaca que “la distancia se ha reducido entre Cataluña y la Comunidad de Madrid” porque la economía catalana ha crecido algo por encima de la media.

Y eso ha permitido a Cataluña acercarse ligeramente tanto a la Comunidad de Madrid como al grupo de regiones más competitivas.

La diferencia entre ambas regiones no está solo en la posición global, sino en la estructura de sus fortalezas.

Lo que separa a Madrid y Cataluña

Madrid alcanza el nivel alto en seis de los siete ejes que analiza el informe y lidera tres de ellos: entorno económico, mercado de trabajo e Infraestructuras básicas.

Cataluña también figura en posiciones altas, especialmente en capital humano, eficiencia empresarial e innovación, pero presenta más sombras en algunos pilares.

Según Sánchez de la Vega, las brechas más claras de Cataluña respecto al grupo de cabeza se concentran en “el entorno económico, las infraestructuras básicas y la eficiencia empresarial”, donde sigue situada un escalón por debajo.

El informe del Consejo General de Economistas mantiene prácticamente inalterada la composición de los grandes grupos competitivos.

El mapa completo

En el nivel alto se encuentran Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco, que combinan buenos resultados en casi todos los ejes y lideran varios de ellos.

Navarra recupera la segunda posición global, superando a País Vasco, y muestra un dinamismo notable, con crecimientos superiores a la media en entorno económico, mercado de trabajo, eficiencia empresarial e innovación.

Cataluña queda sola en el nivel medio-alto, como cuarta región del país, reforzando su papel de puente entre el grupo de cabeza y el resto.

Por debajo se sitúan las comunidades de nivel medio-bajo. En este grupo se encuentran La Rioja, Aragón, Galicia, Castilla y León, Cantabria y el Principado de Asturias.

Asturias escala desde el nivel bajo gracias a avances superiores a la media en entorno económico, mercado de trabajo e innovación, mientras otras regiones, como Aragón, Islas Baleares o Cantabria, acusaron descensos en varios ejes.

En el nivel bajo se agrupan Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Islas Baleares, Andalucía y Extremadura, que adolecen de mayores debilidades estructurales.

Convergencia

Aunque estos territorios parten de posiciones más retrasadas, el informe destaca que varios de ellos son los que más rápido están convergiendo.

Andalucía y Extremadura presentan crecimientos claramente superiores a la media en la mayoría de los ejes, lo que los autores interpretan como un proceso intenso de “beta-convergencia” desde la cola del sistema.

Extremadura, por ejemplo, registra en 2024 mejoras superiores a la media en la mayoría de los ejes, pero aun así parte de niveles muy bajos y sigue situada en la parte baja de la clasificación en varios de ellos.

Lo mismo ocurre con Canarias y Andalucía, que muestran avances en algunos indicadores, pero continúan acumulando resultados débiles en buena parte de los pilares de competitividad.

El Consejo General de Economistas insiste en que esta combinación de liderazgo consolidado en el grupo de cabeza y avances más rápidos en algunas regiones rezagadas configura un escenario de convergencia lenta, pero real.