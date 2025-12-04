Baleares, Canarias, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas que más crecerán en 2025 y 2026

El aumento de la inmigración ha impulsado el empleo y compensado la pérdida de población española, destacando Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid como principales receptoras.

La tasa de paro ha bajado en 11 de las 17 comunidades autónomas, con mejoras especialmente notables en Andalucía, Canarias y Extremadura.

El crecimiento en Baleares, Canarias y Andalucía se debe al turismo, mientras que Madrid destaca por su sector servicios competitivo.

Baleares, Canarias, Andalucía y Madrid liderarán el crecimiento económico en 2025 y 2026, según previsiones de Funcas.

Baleares, Canarias, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas (CCAA) que más crecerán tanto este ejercicio como el siguiente, según las previsiones realizadas por Funcas.

El servicio de estudios espera que Baleares y Canarias crezcan un 3,5% en 2025 y que Andalucía y Madrid se expandan un 3,3%.

En el caso de Baleares, Canarias y Andalucía el crecimiento se debe al elevado peso del turismo, y en el de Madrid, por la presencia de un sector servicios de mercado competitivo, que engloba servicios de apoyo a empresas.

La Rioja (3,2%), Aragón (2,9%), Castilla-La Mancha (2,9%) y Castilla y León (2,9%) también crecerán igual o más que España durante este ejercicio. Según calcula Funcas, la expansión nacional en este ejercicio será del 2,9%.

Todas ellas son regiones con fuerte peso de la industria, que se benefician del tirón de sectores ligados al programa Next Generation o a las energías renovables.

Sin embargo, la desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos derivarán en un menor crecimiento en todas las regiones en 2026.

En el próximo ejercicio Madrid (2,3%), Baleares (2,1%), Andalucía (2,1%) y Canarias (2%) repiten como las comunidades que registrarán un mayor crecimiento.

Mercado laboral y migración

Junto a Cataluña (2%) serán las únicas regiones que crezcan por encima de la media nacional y que Funcas establece en el 1,9% para 2026.

El aumento de la población activa y el crecimiento del empleo han permitido reducir el paro en todo el país. La tasa de paro se sitúa ya por debajo del doble dígito en 11 de las 17 comunidades autónomas.

La mejora más acusada, tal y como destaca Funcas, se ha dado en Andalucía, Canarias y Extremadura. Es decir, en las CCAA más afectadas por el desempleo.

Si en 2024 la diferencia entre la peor región era de 8,8 puntos, en 2026 la brecha se reducirá a 7,3 puntos.

En el próximo ejercicio será la de Extremadura (13,7%) y la más reducida la de País Vasco (6,4%).

Las previsiones apuntan a una mejora adicional en todas las regiones, con Aragón, Cantabria, Navarra y País Vasco obteniendo los mejores resultados y acercándose a la media europea.

Según Funcas, “la aportación de la fuerza laboral extranjera ha redibujado el mapa autonómico”.

Todas las CCAA han registrado un fuerte ascenso de la inmigración que ha más que compensado la pérdida de población de nacional española. La única excepción es Extremadura, donde la población total ha descendido en los últimos años.

La entrada de migrantes ha sido especialmente pronunciada en Asturias, con un crecimiento del 45,8%. También en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En estas tres regiones el aumento es del 40%.

Por el contrario, otras regiones muestran avances por debajo del 25%, como Murcia, Canarias y Baleares.

En términos absolutos, las comunidades que han recibido más inmigrantes han sido, por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, que recibieron en conjunto el 56% de toda la población extranjera.

Además de en la población, la llegada de inmigrantes ha tenido un fuerte protagonismo en la positiva evolución del empleo.

Así, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, del total de empleo creado entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de este año, el 40% ha sido ocupado por extranjeros.

De esta forma, en la actualidad, más del 14% de los afiliados tienen una nacionalidad distinta a la española.