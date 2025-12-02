El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la senda de déficit rechazada por el Congreso
Ahora el Gobierno remitirá de nuevo el límite de gasto y los objetivos de estabilidad y deuda a las Cortes.
Más información: El Congreso 'tumba' la senda de déficit: qué va a ocurrir ahora con los Presupuestos
Las claves
nuevo
Generado con IA
El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero y los objetivos de estabilidad y deuda para 2026-2028, previamente rechazados por el Congreso.
El Congreso rechazó la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, lo que afecta a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
Los objetivos de déficit planteados buscan reducirlo del 2,1% en 2026 al 1,6% en 2028, con un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros para 2026.
El Gobierno podrá seguir adelante con los Presupuestos de 2026 utilizando la senda fiscal remitida a Bruselas si vuelve a ser rechazada en el Congreso.
El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas 2026-2028 que rechazó la semana pasada el Congreso de los Diputados.
"Hemos aprobado de nuevo los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas para el plazo 2026-2028, que son los mismos que ya aprobamos el 18 de noviembre y que volvemos a remitirlos de nuevo a las Cortes", ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.
Con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el Congreso rechazó el jueves pasado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
El Ministerio de Hacienda ya había avanzado que, tras el rechazo de la Cámara Baja, volvería a llevar la misma senda a votación, tal y como recuerda Europa Press.
Si se volvía a rechazar, el Gobierno seguiría adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda fijada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida en 2024 a Bruselas, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales europeas.
Las cuentas de 2026
Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene.
De esta manera, las cuentas públicas podrían estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.
Los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno y rechazados por la Cámara Baja planteaban reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.
Por subsectores, se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marcaba la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo.
Para la Administración General del Estado el déficit era del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028.
A su vez, la Seguridad Social tenía marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se proponía un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros en 2026.