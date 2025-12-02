El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la senda de déficit rechazada por el Congreso

El Gobierno podrá seguir adelante con los Presupuestos de 2026 utilizando la senda fiscal remitida a Bruselas si vuelve a ser rechazada en el Congreso.

Los objetivos de déficit planteados buscan reducirlo del 2,1% en 2026 al 1,6% en 2028, con un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros para 2026.

El Congreso rechazó la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, lo que afecta a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero y los objetivos de estabilidad y deuda para 2026-2028, previamente rechazados por el Congreso.

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas 2026-2028 que rechazó la semana pasada el Congreso de los Diputados.

"Hemos aprobado de nuevo los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas para el plazo 2026-2028, que son los mismos que ya aprobamos el 18 de noviembre y que volvemos a remitirlos de nuevo a las Cortes", ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

Con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el Congreso rechazó el jueves pasado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

El Ministerio de Hacienda ya había avanzado que, tras el rechazo de la Cámara Baja, volvería a llevar la misma senda a votación, tal y como recuerda Europa Press.

Si se volvía a rechazar, el Gobierno seguiría adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda fijada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida en 2024 a Bruselas, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales europeas.

Las cuentas de 2026

Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene.

De esta manera, las cuentas públicas podrían estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

Los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno y rechazados por la Cámara Baja planteaban reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

Por subsectores, se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marcaba la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo.

Para la Administración General del Estado el déficit era del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028.

A su vez, la Seguridad Social tenía marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se proponía un techo de gasto récord de 216.177 millones de euros en 2026.