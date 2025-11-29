Feijóo presiona a Sánchez Llibre para que convenza a Junts de que apoye una moción de censura para ir a las urnas

Sectores de la patronal consideran que la mediación de Sánchez Llibre entre PP y Junts podría ayudar a superar la parálisis legislativa actual.

Sánchez Llibre, con fuerte influencia en Junts, ha sido clave en el rechazo de medidas del Gobierno, como la reducción de la jornada laboral y el impuesto a las energéticas.

Feijóo necesita los votos de Junts y otros grupos para presentar una moción de censura que tendría como objetivo convocar elecciones generales.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, que sirva de puente con Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

El Partido Popular ha comenzado a buscar apoyos para una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez. Algo para lo que necesita los votos, entre otros grupos del Congreso, de Junts. Alberto Núñez Feijóo ya ha movido ficha y ha pedido a los empresarios catalanes que sirvan de puente con los independentistas. Especialmente Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, que tiene una gran influencia en los de Carles Puigdemont.

El presidente del PP hacía la petición durante un acto celebrado, precisamente, en la sede de Foment, en Barcelona. "En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que está siguiendo el Gobierno", apuntaba.

"Me faltan votos para presentar una moción de censura, una moción que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué Gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas. Por lo tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas. No los tengo", enfatizaba.

Las palabras del político gallego iban especialmente dirigidas a Josep Sánchez Llibre, presente en el auditorio. El presidente de Foment tiene un gran peso e influjo en Puigdemont y sobre Junts. Se trata de algo que quedó especialmente probado en el rechazo parlamentario, enmienda a la totalidad mediante, a reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Yolanda Díaz, promotora de la medida, mantuvo contacto constante con los independentistas catalanes para atraerlos a su postura. Incluso hizo un tour para reunirse con las patronales catalanas (Foment y Pimec) y abordar esta cuestión. Con nulos resultados.

Nada movió a Sánchez Llibre, cuya oposición a la medida es radical. "No es más que un capricho electoral de Yolanda Díaz, que puede hacer mucho daño a las pymes de toda España", dijo, durante su intervención en Wake Up, Spain! en abril.

Junts cumplió con este criterio en forma de enmienda a la totalidad al proyecto de ley que contenía la reducción de jornada laboral. Que fue rechazado por la Cámara Baja, claro.

Además, Sánchez Llibre también ha tenido un papel relevante en el rechazo de los independentistas catalanes al impuesto a las energéticas, entre otras medidas del Gobierno tumbadas en el Congreso

El expolítico (fue diputado en el Parlament y en el Congreso por CiU) cultiva la relación con Junts. Especialmente con su líder. Varias fuentes confirman los frecuentes viajes del presidente de Foment a Waterloo para citarse con Puigdemont.

En la CEOE se considera que la intermediación de Sánchez Llibre fue clave para que embarrancara el proyecto de ley de Díaz. De hecho, como vicepresidente de la patronal nacional, se ha convertido en uno de los lugartenientes más fiables de Antonio Garamendi.

Algo que no deja de tener su gracia, si se echa la vista atrás. En los años 2021 y 2022 Garamendi y Sánchez Llibre protagonizaron varios sonoros enfrentamientos por, entre otras cosas, la estrecha relación que la CEOE tenía entonces con el Gobierno (forzada por las crisis sucesivas de aquellos años).

Unos enfrentamientos que eclosionaron en que el catalán impulsara una candidatura alternativa a Garamendi en las elecciones de la CEOE de 2022 y que estuvo liderada por Virginia Guinda, vicepresidenta de Foment. Pero su derrota en los comicios fue aplastante.

Sin embargo, Garamendi mantuvo a Sánchez Llibre como vicepresidente de la patronal y la relación se recondujo. De hecho, el catalán apoyó a la candidata del vasco, Ángela de Miguel, como candidata a presidir Cepyme.

A día de hoy y gracias a la mano que tiene en Junts, se considera a Sánchez Llibre el comodín de la patronal para frenar las medidas del Gobierno (sobre todo de Yolanda Díaz que no gustan en el Gobierno) que se tienen que mover a nivel legislativo, como la reforma del despido cuya negociación en el Diálogo Social ya ha comenzado.

Por ello, Núñez Feijóo le quiere en su equipo. Y que medie con Junts para contar con su apoyo en una futura moción de censura. Que iría seguida de elecciones generales.

¿Qué dicen en Foment al respecto? No hacen comentarios. Sin embargo, voces cercanas a la cúpula de la patronal no verían con malos ojos que Sánchez Llibre intercediera entre PP y Junts. Más allá de inclinaciones políticas, consideran que ha llegado el momento de poner fin a la parálisis legislativa que sufre el Estado.