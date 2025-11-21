América ya no es la tierra de las oportunidades: las exportaciones españolas caen en todo el continente

El sector del automóvil pierde un 8% en ventas exteriores, mientras que el de medicamentos crece más de un 20% en exportaciones hasta septiembre.

Las exportaciones hacia la Unión Europea también descienden en Francia, Alemania e Italia, pero aumentan notablemente en Portugal, Países Bajos y Polonia.

Las ventas españolas en todo el continente americano retroceden un 5%, con descensos destacados en México (-8,4%) y Brasil (-4,4%).

Las exportaciones españolas apenas crecen un 0,5% hasta septiembre de 2024 y caen un 7,4% en Estados Unidos debido a los aranceles.

Las exportaciones españolas se estancan. Las ventas en el exterior de las empresas de nuestro país se quedan en los 288.339 millones de euros hasta septiembre, un escaso 0,5% más en 2024. De hecho, en Estados Unidos, donde ya sufren los aranceles de Donald Trump, caen un 7,4%.

Así lo indican los datos sobre exportaciones más recientes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresas. De hecho, esta información apunta a un importante retroceso de las ventas españolas en todo el continente americano.

Aunque la principal bajada se observa en Estados Unidos, lo cierto es que las ventas españolas caen un 5% en el conjunto del continente americano, también en Latinoamérica. Especialmente en los mejores mercados que tienen nuestras empresas al otro lado del Atlántico: México (-8,4%) y Brasil (-4,4%).

La situación no es mejor si se echa un vistazo a la Unión Europea. En este caso, las exportaciones, en términos generales, no aumentan ni un ápice.

De hecho, las ventas de productos españoles en sus principales mercados en el Viejo Continente descienden. Estos son los casos de Francia (-5%), Alemania (-1,4%) e Italia (-6,1%). Con todo, estas bajadas se han compensado con los incrementos en Portugal (4,2%), Países Bajos (20,7%) y Polonia (5%).

Sin embargo, dado que las ventas españolas son inferiores a las de 2024 en el continente americano... ¿Por qué no caen, en general, las exportaciones? Entre otras cosas porque los mercados asiáticos han elevado su compra de productos españoles un 5%.

El que más lo ha hecho es el mejor cliente asiático de España, China. Las importaciones de productos patrios allí se disparan un 8,4%. Los países de Oriente Medio también registran un importante incremento de las exportaciones españolas, con casi un 11%.

Importaciones

Con las exportaciones estancadas, las importaciones ganan terreno. De hecho, crecen un 5% hasta septiembre respecto al mismo periodo de 2024. Los incrementos son especialmente llamativos y sustanciales en el caso de Estados Unidos (9,4% más) y China (12,7% más).

Esto lleva a que la balanza comercial sea todavía más negativa y se eleve a -41.106 millones de euros. La diferencia respecto a 2024 es considerable. El año pasado, a estas alturas, estaba en los -27.000 millones.

Por sectores, el del automóvil español es el que peor parado está saliendo este 2025. Ya ha perdido el 8% de sus ventas en el extranjero. También hay un importante bajón de la exportación de aceites fuera de España (-14,8%).

En cambio, el sector de los medicamentos español experimenta una importante alza de ventas en el exterior este año. Suben más de un 20% hasta septiembre y suman más de 16.000 millones.