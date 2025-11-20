Bruselas pide a los Gobiernos impulsar las pensiones privadas para garantizar ingresos suficientes en la jubilación

Además, sugiere modificar la regulación de pensiones privadas y fomentar inversiones en renta variable para mejorar los rendimientos a largo plazo y movilizar capital hacia la economía europea.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha aprobado este jueves una recomendación dirigida a los Estados miembros en la que les pide tomar medidas para impulsar los planes de pensiones privados -tanto los de empresa como los individuales- con el fin de garantizar ingresos suficientes a los ciudadanos durante su jubilación.

En la actualidad, solo el 20% de los europeos participa en planes de pensiones profesionales y apenas el 18% cuenta con un producto de pensión personal, según los datos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA).

En España, las cifras son todavía mucho más bajas: 9% de los ciudadanos enrolados en planes de empresa y 11% en planes privados individuales. "Esto deja a muchas personas en riesgo de sufrir una caída significativa de ingresos al jubilarse, lo que podría afectar negativamente a su calidad de vida", avisa Bruselas.

"Nuestro objetivo es claro: todas las personas deben poder mantener un buen nivel de vida en la jubilación. Por eso hemos adoptado un enfoque integral para reforzar las pensiones complementarias, con el objetivo de apoyar y no sustituir a las pensiones públicas", ha dicho la comisaria de Servicios Financieros, la portuguesa Maria Luís Alburquerque.

Los sistemas públicos de pensiones "constituyen la columna vertebral de los sistemas de jubilación en todos los Estados miembros", según destaca Bruselas.

Sin embargo, con el rápido envejecimiento de la población, la disminución de la población activa y el aumento del empleo no estándar, "es cada vez más importante fomentar oportunidades que permitan a la ciudadanía lograr ingresos de jubilación más adecuados y diversificados".

"Las pensiones complementarias -los regímenes de pensiones profesionales y personales- desempeñan un papel importante en este sentido. Al sumarse a las pensiones públicas, pueden contribuir a garantizar que las personas jubiladas mantengan un nivel de vida digno", alega el Ejecutivo comunitario.

El refuerzo de los sistemas de pensiones privados también puede impulsar el crecimiento económico y la competitividad de Europa, al movilizar ahorros a largo plazo para inversiones productivas, según Bruselas.

En su recomendación a los Estados miembros, Bruselas propone en primer lugar introducir el principio de "adhesión automática" a las pensiones de empresa, garantizando que los trabajadores puedan optar por no participar. Es una forma de aumentar la participación en los planes de pensiones complementarias y de potenciar el tamaño de estos mercados.

Los Gobiernos deben implantar un sistema de información individualizada sobre pensiones, que permita a la ciudadanía disponer de una visión clara de cuál será su ingreso de jubilación. En tercer lugar, el Ejecutivo comunitario sugiere crear paneles nacionales de control que evalúen la cobertura y sostenibilidad de los sistemas de jubilación.

En paralelo, la Comisión ha propuesto introducir modificaciones puntuales en la directiva sobre pensiones profesionales y en el reglamento del estándar europeo para planes de pensión individuales privados con el fin de impulsar el despegue de estos tipos de productos.

Finalmente, Bruselas aclara el ‘principio de persona prudente’, que regula cómo deben invertir los fondos de pensiones. El objetivo es fomentar más inversiones en renta variable para aumentar los rendimientos a largo plazo de los ahorros y movilizar capital hacia la economía europea.”