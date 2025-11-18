El Gobierno eleva el techo de gasto para los Presupuestos de 2026 un 8,5%, hasta los 212.000 millones de euros

El Estado transferirá 22.881 millones de euros a la Seguridad Social para cubrir parte del déficit y garantizar el pago de pensiones.

El techo de gasto contempla un déficit del 2,1% del PIB: una décima para comunidades autónomas, equilibrio presupuestario para entidades locales y un 0,2% para la Seguridad Social.

Incluyendo los fondos Next Generation, el límite de gasto asciende a 216.177 millones de euros, manteniendo el aumento del 8,5% respecto a 2025.

El Gobierno ha aprobado un techo de gasto para 2026 de 212.026 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior, excluyendo los fondos del Plan de Recuperación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al techo que limitará el gasto público de 2026 y que supone el primer paso para los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que ya van con retraso. Las nuevas cuentas contarán con un límite de gasto no financiero de 212.026 millones de euros, sin contar con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de un 8,5% más que el techo de gasto de 2025, un incremento que respeta las reglas fiscales, según el Gobierno. Si se incluyen los fondos Next Generation, el techo de gasto de 2026 asciende a los 216.177 millones de euros. Es decir, que el incremento se mantiene en el 8,5%.

"Un incremento significativo pero prudente". Así lo ha indicado María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dentro de este techo de gasto para 2026 se cuenta también con un déficit del 2,1% del PIB, del que una décima será para las comunidades autónomas. Las entidades locales se tendrán que quedar en el equilibrio presupuestario. Es decir, el 0%.

La Seguridad Social se quedará con una capacidad de déficit del 0,2%. De esta manera, el Estado se mantiene con un 2% del PIB en forma de déficit para el próximo año.

Sin embargo, Hacienda ya ha avisado de que un 1,4% del PIB mencionado se enviará a la Seguridad Social. Concretamente, se trata de 22.881 millones que el Estado transferirá al órgano responsable de pagar las pensiones y que no agrave sus números rojos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.