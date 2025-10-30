Díaz lanza unas normas para regular la banca ética y ataca a la tradicional por invertir en armas y combustibles

La medida busca criticar a entidades tradicionales como Santander, BBVA y La Caixa por sus inversiones en armas y combustibles fósiles.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha elaborado un real decreto para regular las entidades bancarias éticas en la economía social.

El Ministerio de Trabajo ha elaborado un real decreto que determina qué reglas deben cumplir las entidades bancarias éticas que operen en el campo de la economía social, como las cooperativas de crédito. Entre ellas, cumplir determinadas condiciones como que las inversiones no vulneren los derechos humanos o límites salariales a los directivos.

Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz afirman que con esta medida pretenden poner el foco sobre las entidades tradicionales, como Santander, BBVA o La Caixa. Concretamente, quieren atacar a estas entidades por, entre otras cosas, sus inversiones en ámbitos como el 'negocio de la guerra' (como las armas) y el de los combustibles fósiles, argumentan desde Trabajo.

Desde Trabajo argumentan que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre con los depósitos que ceden a la banca convencional. Aseguran que, con la norma, quieren señalar además a un fenómeno que llaman la 'banca en la sombra' y que operaría en sectores como la vivienda a través de socimis y fondos de inversión.

En el departamento aseguran que ninguna entidad tradicional cumpliría con las normas éticas contenidas en el real decreto que se está desarrollando. Sin embargo, no se les aplicará a ellas, sino a entidades que tengan naturaleza de economía social, como las cooperativas de crédito. Ejemplos de esto son Coop57 y Fiare.

Así lo recoge el proyecto de real decreto, que ya ha pasado la fase de audiencia pública y que ahora afronta los trámites finales antes de llegar al Consejo de Ministros. Un proceso que se hará por trámite de urgencia, igual que el registro de jornada laboral.

El departamento de Yolanda Díaz asegura que el contenido del real decreto se ha pactado con el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo. En un principio, cuando empezó la negoicación (antes del verano), mostró sus reservas. Pero finalmente ha dado luz verde al no tener impacto normativo sobre el sector financiero ni invadir competencias.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.