Sánchez incumple por segundo año la obligación legal de enviar un plan presupuestario a Bruselas por su falta de apoyos

Sánchez asegura que presentará un proyecto de Presupuestos Generales antes de fin de año, pero deja claro que no adelantará elecciones si el Congreso los rechaza.

La AIReF critica la falta de presupuestos, afirmando que supervisa "a ciegas" por la ausencia de objetivos de estabilidad y proyectos presupuestarios claros.

La Comisión Europea carece de instrumentos legales para actuar contra los estados que incumplen los plazos de envío de planes presupuestarios, aunque sigue vigilando la situación fiscal de España.

Pedro Sánchez incumple por segundo año consecutivo la obligación de enviar un plan presupuestario a Bruselas antes del 15 de octubre, como exige el reglamento 473/2013 de la UE.

Con la ausencia de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo incumple de nuevo el artículo 134 de la Constitución, sino también la obligación legal de enviar un plan presupuestario a Bruselas antes del 15 de octubre.

Esta obligación figura en el reglamento 473/2013 de la UE de supervisión de las políticas presupuestarias de los países de la eurozona. La norma se aprobó como respuesta a la crisis de deuda y tiene como objetivo detectar y corregir de forma temprana cualquier desviación que amenace la estabilidad del euro.

"Los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión y al Eurogrupo, a más tardar el 15 de octubre, un proyecto de plan presupuestario para el año siguiente", dice el artículo 6 del reglamento. Esta obligación no se ha modificado en la reforma de las reglas fiscales de 2024.

Según la norma, el Ejecutivo comunitario debe evaluar todos los planes presupuestarios para determinar si respetan las reglas de disciplina fiscal de la UE. A los países incumplidores, Bruselas les reclama ajustes adicionales.

Este dictamen se envía a los parlamentos nacionales para que los diputados lo tengan presente antes de la votación final de las cuentas públicas. En los casos más extremos, la Comisión puede tumbar el plan, algo que solo ha pasado una vez, con el presupuesto de Italia de 2019.

"La Comisión espera que los Estados miembros de la eurozona presenten sus planes presupuestarios antes del 15 de octubre", ha explicado a El Español-Invertia un portavoz del Ejecutivo comunitario al ser preguntado por el caso de España.

"Esto nos permitirá emitir nuestras opiniones sobre estos planes antes de finales de noviembre", ha agregado.

"En la reunión de hoy he recordado a los ministros que la Comisión espera recibir sus proyectos de planes presupuestarios para 2026 antes del 15 de octubre", dijo el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, tras el Eurogrupo del 9 de octubre en Luxemburgo, en el que participó el ministro Carlos Cuerpo.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario carece paradójicamente de instrumentos legales para actuar contra los Estados miembros que incumplen los plazos en materia presupuestaria.

Reforma

Hasta el año pasado, la Comisión exigía a los países que no habían aprobado nuevas cuentas públicas el envío de un plan con el escenario de prórroga presupuestaria. Pero desde la reforma de las reglas de disciplina fiscal, esta obligación de facto también ha desaparecido.

De hecho, el Ministerio de Economía ha confirmado a este periódico que retrasa el envío del borrador presupuestario a Bruselas hasta que las cuentas públicas se aprueben en Consejo de Ministros.

No obstante, la Comisión tiene previsto seguir vigilando la situación fiscal de España y ofrecer su valoración sobre la situación presupuestaria, incluso aunque no pueda elaborar ningún dictamen sobre el plan presupuestario.

Sin embargo, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, denunciaba recientemente que trabaja "completamente a ciegas" en la supervisión de las cuentas públicas por la falta de objetivos de estabilidad como de proyecto presupuestario.

Herrero se ha quejado además de la falta de contundencia por parte del Ejecutivo comunitario a la hora de exigir al Gobierno de Sánchez un plan presupuestario. De hecho, España es el único país de la eurozona que no envió a Bruselas su proyecto para 2025.

En una entrevista a la Cadena Ser este martes, Sánchez ha asegurado que presentará "antes de que finalice el año" un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, pero también ha dejado claro que no tiene intención de convocar elecciones anticipadas si el Congreso los tumba.

"Estamos en el camino de presentar esos Presupuestos. Pero con o sin nuevos Presupuestos, yo me siento muy a gusto con los Presupuestos que tenemos", ha dicho el presidente.

Actualmente, los Presupuestos vigentes son los de 2023, que se aprobaron en la anterior legislatura y que ya han sido prorrogados dos veces, para 2024 y 2025, porque Sánchez no ha logrado sacar adelante unas nuevas cuentas públicas en el Parlamento.

"Vamos a sudar la camiseta, vamos a presentar los Presupuestos y vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios. Pero tampoco quiero engañar, ni que haya especulaciones: la legislatura va a durar hasta 2027", ha zanjado.