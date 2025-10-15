18.000 millones en exportaciones a EEUU en peligro: así amenazan Trump y sus aranceles a España

España podría perder 1,34 puntos de PIB debido a los aranceles de Estados Unidos a productos de la UE, según Fedea.

El sector agroalimentario, especialmente el aceite de oliva y el vino, es uno de los más afectados por la posible subida de aranceles.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos, valoradas en 18.000 millones de euros, corren peligro por esta amenaza arancelaria.

Donald Trump amenaza con nuevos aranceles a España si no incrementa su gasto en defensa al 5% del PIB.

Nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos. Y en esta ocasión a España. Donald Trump ha avisado al Gobierno de Pedro Sánchez de que aplicará nuevas tasas a nuestro país si no eleva su gasto en defensa y lo acerca al 5% del PIB.

A pesar de que, por ahora, se trata de sólo de una amenaza de la Casa Blanca, unos nuevos aranceles afectarían, directamente, a unos 18.000 millones de euros en exportaciones españolas a Estados Unidos. Unas ventas que, por cierto, ya están damnificadas por el arancel del 15% que entró en vigor a principios de agosto para todos los productos de la UE.

Así, el mercado estadounidense supone el sexto destino internacional de las exportaciones españolas y el primero fuera de Europa.

Las exportaciones de España a Estados Unidos suponen el 12,3% de las ventas a países que no forman parte de la Unión Europea. Entre los productos españoles más vendidos en el mercado estadounidense se encuentran los derivados del petróleo o determinados aparatos eléctricos.

Sin embargo, son las empresas del agro, con 3.500 millones en ventas, las que más temen el impacto arancelario. Estados Unidos supone el mayor mercado no comunitario para los alimentos y las bebidas españolas, especialmente para el aceite de oliva (1.000 millones de euros en exportaciones) y el vino (390 millones).

¿Qué impacto podrían unos aranceles adicionales de Estados Unidos sobre la economía española? Es difícil de saber. Para empezar, porque Trump ni siquiera ha cuantificado cuál sería el castigo para España.

En cualquier caso, cabe recordar que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ya calculó que, sólo con los aranceles a los productos de la UE, España podría perder 1,34 puntos de PIB en un año (más de 21.300 millones de euros).

Este cálculo parte de la suposición de que "cuando un componente se encarece en la frontera estadounidense, los sobrecostes se propagan por todas las cadenas de suministro internacionales, llegando a sectores que ni siquiera exportan directamente a Estados Unidos".

Así, pese a que la exposición directa de España a los aranceles es inferior que la de países como Alemania o Francia, este efecto provocaría un importante daño económico.

Un efecto que a buen seguro que se agravaría si Trump cumple su nueva amenaza de aranceles a España.