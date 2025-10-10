El freno del turismo lastrará el PIB de España: el crecimiento se moderará al 2% en 2026 y 2027

La convergencia del crecimiento económico de España con la eurozona se prevé para 2027, con la brecha de crecimiento cerrándose progresivamente.

El turismo, que contribuyó con casi un punto porcentual al crecimiento entre 2023 y 2025, dejaría de ser un contribuyente neto al crecimiento económico español.

Oxford Economics advierte que el enfriamiento del turismo borrará 0,5 puntos del crecimiento económico de España en los próximos dos años.

El sector turístico español, vital para la economía, enfrenta una ralentización que podría reducir el crecimiento del PIB al 2% en 2026 y 2027.

Nueva alarma sobre la ralentización del turismo. Oxford Economics calcula que el enfriamiento del sector borrará 0,5 puntos porcentuales del crecimiento de España durante los dos próximos ejercicios. De esta forma, la subida del PIB se limitaría al 2% los próximos dos años.

Y ello provocará que el crecimiento nacional converja con el de la eurozona. En la firma británica esperan que la brecha, que hasta ahora es positiva para España, se cierre en 2027.

En Oxford Economics advierten de los efectos secundarios que sobre el empleo y el consumo tiene el menor dinamismo de la actividad turística y que deberían "acercar las tasas de crecimiento a un promedio del 2% durante los próximos dos años".

Piensan que "las tasas de crecimiento españolas deberían acercarse al crecimiento potencial, estrechando así la brecha frente a la eurozona".

El turismo es vital para la economía española. En los últimos años, además, su importancia ha ido en aumento.

Según los datos de la Cámara de España, en 2019, es decir, antes de la pandemia, la actividad turística representaba el 14,8% de la producción y el 13,9% del empleo nacional.

Asimismo, representó el 15% del valor añadido bruto (VAB), lo que significa que este sector fue responsable del 15% de toda la riqueza creada por la producción de bienes y servicios en la economía.

En 2023, las últimas cifras disponibles, el turismo representó el 15,5% de la producción, el 16,2% del VAB y el 14,6% del empleo.

Tomando como referencia las cifras de Oxford Economics, el sector turístico supone el 12% del PIB. Estiman que el turismo ha contribuido con casi un punto porcentual al crecimiento de España entre 2023 y 2025.

El turismo es, por tanto, el motor económico del país. Y el motor se está parando. Tal y como reconoce Exceltur, el dinamismo de la actividad turística se ha ralentizado durante 2025.

Así lo demuestra que el crecimiento del PIB turístico haya sido del 2,8% en el tercer trimestre del año, cinco décimas menos que en los tres meses anteriores.

El runrún de un menor crecimiento ha llevado a Exceltur a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB turístico para 2025. Ahora esperan una expansión del 2,8%, frente al 3,3% calculado en julio.

El recorte de la previsión se debe a "la moderación de los ritmos de crecimiento esperada por los empresarios para el cuarto trimestre de 2025, tras un verano menos dinámico de lo previsto".

Así, la subida del PIB turístico se alinearía con el crecimiento esperado de la economía española, que va del 2,9% –previsto por CaixaBank Research– al 2,3% –proyectado por la AIReF–.

"De confirmarse estas cifras, el turismo dejaría de ejercer de contribuidor neto al crecimiento de la economía española, tras tres años de 2021 a 2024 en los que ha explicado el 52,6% del aumento del valor añadido real en España", explican desde la asociación.

Según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras que elabora el INE, entre enero y agosto llegaron a España 66,8 millones de turistas, un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los ocho primeros meses de 2024, España recibió 64,26 millones de visitantes. A pesar de que la cifra total es inferior, el crecimiento respecto a 2023 fue superior, del 11,1%.

"Las llegadas de turistas han estado disminuyendo consistentemente a medida que el sector comienza a alcanzar limitaciones de capacidad y la masificación se convierte en un problema en más áreas", advierten desde Oxford Economics.

La evolución del gasto turístico es similar. Según la Encuesta de Gasto Turístico, que también elabora el INE, los turistas gastaron unos 92.463 millones de euros entre enero y agosto. La cifra es un 7,1% superior a la de 2024.

Sin embargo, el incremento del gasto se ha ralentizado respecto al pasado ejercicio, cuando el aumento fue del 17,44%.

Las previsiones de Oxford Economics no son muy halagüeñas. En la firma estiman que los ingresos turísticos crecerán sólo un 6% este ejercicio. En 2024 el avance fue del 15,9% y en 2023, del 24,9%.

En este contexto, la creación de empleos relacionados con la actividad turística también da signos de agotamiento. La generación de nuevos puestos de trabajo del sector cerró septiembre por debajo de la del resto de la economía española.

En el noveno mes del año, la afiliación creció un 2,1% en las ramas turísticas, frente al 2,7% del resto de sectores. No ocurría algo así desde la pandemia.

Los economistas de CaixaBank Research muestran una visión positiva sobre la evolución del turismo en España. Creen que "el sector turístico se está normalizando en niveles sólidos".

Por eso, mantienen su previsión de que el PIB turístico avanzará un 2,7% en 2025 y un 2,5% en 2026. Asimismo, anticipan que el sector aporte 0,35 puntos porcentuales al crecimiento de este ejercicio y otros 0,33 al del próximo.

La brecha se cerrará

La ralentización del turismo hará, según las previsiones de Oxford Economics, que el crecimiento de España se modere al 2% en 2026 y 2027. Es decir, la expansión del PIB se asemejará más al del conjunto de la eurozona.

"El fuerte impulso de la economía y algunos vientos de cola harán que España siga siendo una de las economías de más rápido crecimiento en la eurozona en 2026", explican en la firma.

Después esperan "que el crecimiento del PIB tienda hacia tasas de crecimiento más cercanas al potencial de crecimiento de España". Anticipan que la brecha –el mayor crecimiento nacional– respecto a la eurozona prácticamente se cierre en 2027.

Omar Rachedi, profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, cree también que el gap entre España y la eurozona "tenderá a reducirse". "Y eso no tiene por qué ser negativo", añade.

"Lo ideal sería que la convergencia se produzca porque Europa empieza a salir de su crecimiento anémico, mientras España mantiene un diferencial positivo, pero menos exagerado", indica.