El Gobierno obligará a los altos cargos a publicar su agenda e incluirá "auditorías ciudadanas" en concursos públicos

El Gobierno ha arrancado el proceso para la elaboración de una Ley de Administración Abierta. Un texto con el que busca impulsar la "transparencia" de los organismos públicos y que incluirá medidas como obligar a los altos cargos a publicar su agenda oficial o la puesta en marcha de "auditorías ciudadanas" en licitaciones públicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, cuyo desarrollo está siendo liderado por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública.

En la rueda de prensa posterior al consejo, Óscar López, titular del departamento, ha explicado que este texto se enmarca bajo el paraguas del Plan de Acción por la Democracia y el Plan de Lucha contra la Corrupción y ha detallado alguna de las medidas que se incluirán.

Por ejemplo, López ha indicado que la futura ley incluirá la obligación de publicar las agendas institucionales y los viajes oficiales de todos los altos cargos hasta el nivel de subdirector general.

El anteproyecto de ley también contempla la reforma del Portal de Transparencia para incluir a los asesores, así como la del régimen de prevención y detección de conflictos, que se aplicará también al personal eventual.

Licitaciones públicas

Asimismo, López ha explicado que se va a dar la posibilidad de que las empresas que concurran a licitaciones públicas puedan ser obligadas a firmar un "pacto de integridad".

Además, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, se va a establecer la posibilidad de realizar "auditorías ciudadanas" de distintos procesos de contratación de la Administración.

Por otra parte, se establece un régimen de infracciones y sanciones para quienes incumplan las obligaciones de transparencia y se "empodera" al Consejo de Transparencia para que ejecute dichas sanciones y multas.

A este respecto, López ha incidido en que esta ley será de aplicación a los tres niveles de la administración (estatal, autonómica y local), al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Casa Real.

No obstante, añade que la parte de las sanciones se limitará a la Administración General del Estado, ya que es donde tiene competencias el Consejo de Transparencia. Órgano que, ha recordado, también existe en algunas autónomas.