Hacienda recauda un 10% más por el IVA en 2025 tras suprimir la bonificación a los alimentos y a la energía

Hacienda recauda más por el IVA. Los ingresos por este impuesto se han elevado un 10% en 2025, tras la supresión de la bonificación a los alimentos y la energía. Ha alcanzado los 69.393 millones de euros en los ocho primeros meses del ejercicio.

Según explica la Agencia Tributaria, “los cambios normativos y de gestión”, es decir, la subida del IVA de la electricidad y los alimentos, ha supuesto unos ingresos extra de 1.673 millones de euros.

Recuperar el IVA para los productos de alimentación básicos ha aportado al erario público 1.295 millones desde que arrancó el año.

Entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, el Gobierno decidió bajar el IVA de los alimentos básicos, como el pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas y verduras, del tipo superreducido habitual, es decir del 4%, al 0%.

El Ejecutivo elevó este IVA excepcional al 2% como parte de la retirada gradual de la medida. El impuesto estuvo en ese nivel desde el 1 de octubre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024. Este 1 de enero se recuperó el tipo superreducido habitual del 4%.

El Gobierno decidió bajar el IVA de los productos más básicos en respuesta a la subida excepcional de los precios provocada por la guerra de Ucrania. Su objetivo era aliviar el coste de la cesta básica de la compra para las familias en un contexto de elevada inflación.

Por otro lado, los ingresos extra que Hacienda ha obtenido por la subida del IVA a la electricidad son inferiores. La recaudación extraordinaria es de 378 millones de euros.

Para mitigar el impacto del fuerte aumento de los precios de la luz sobre los hogares y empresas durante la crisis energética de 2021 –que se desató también a consecuencia de la guerra en Ucrania- el Gobierno decidió bajar el IVA de la electricidad.

La medida entró en vigor a finales de junio de ese 2021. El IVA pasó así del 21% al 10%. El Ejecutivo decidió llevar a cabo una nueva reducción, esta vez hasta el 5%, en julio de 2022.

Para el gas natural, madera y pellets, la reducción al tipo mínimo del 5% comenzó el 1 de octubre de 2022, también a causa de la escalada de precios energéticos vinculados a la invasión rusa de Ucrania.

El Gobierno buscaba proteger especialmente a los consumidores más vulnerables y permitir que la recuperación económica no se viera tan perjudicada por el coste de la energía.

Moncloa decidió eliminar la medida el 1 de enero de este año, al considerarse superada la situación de emergencia en los precios energéticos. Entonces, el IVA de la electricidad volvió al 21%.

Con todo, a pesar de la bonificación a la electricidad y los alimentos, en los últimos años la recaudación por el IVA ha crecido.

Más recaudación por IVA

En 2022, el Estado ingresó 82.595 millones de euros por el cobro de este impuesto, un 17,3% más que en 2021.

El aumento en 2023 fue del 1,6%, hasta los 83.909 millones de euros, y en 2024 del 6,8%, hasta los 90.541 millones de euros.

La subida de la recaudación del IVA se debe al fuerte repunte de la inflación. Pero también al mayor dinamismo económico.

El aumento de los precios, especialmente entre 2022 y 2023, incrementó el valor nominal de todas las transacciones gravadas con IVA, lo que provocó un aumento automático de la recaudación.

A su vez, y a pesar de unos precios más elevados, se registró un crecimiento del consumo de los hogares, también de productos y servicios, cuyo IVA no se redujo.

Todo ello compensó, sobradamente, la rebaja temporal aplicada a algunos bienes esenciales.

Menos alcohol

Por otro lado, en el informe de recaudación de agosto publicado por la Agencia Tributaria destaca la caída de la recaudación de los impuestos al alcohol. En el acumulado del año los ingresos se han reducido un 3%, hasta los 719 millones de euros.

Eso apunta a que, si bien el IVA demuestra que el consumo, en general, ha subido, el gasto en alcohol, en particular, está descendiendo.

La recaudación del IVA es uno de los indicadores objetivos que se usan para medir el consumo de alcohol de la población.

En total, durante los ocho primeros meses del año, Hacienda ha recaudado en total 209.851 millones de euros, cerca de 20.000 millones más que en el mismo período de hace un año, especialmente impulsado por el IRPF. Es decir, los ingresos fiscales del Estado han aumentado un 10,8% más.