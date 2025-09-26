La economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre, una décima más de lo estimado

El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisa al alza los datos de crecimiento de la economía española. Según las cifras publicadas este viernes, la expansión registrada en el segundo trimestre respecto a los tres meses anteriores fue del 0,8%, una décima más de lo estimado.

En comparación con el mismo periodo de 2024, el INE eleva el repunte del producto interior bruto (PIB) al 3,1%. La subida es tres décimas superior a la calculada inicialmente.

A su vez, la mejora trimestral del PIB, del 0,8%, es dos décimas mayor que la registrada en el primer trimestre del año y que fue del 0,6%.

En comparación anual, la expansión del PIB -del 3,1%- es una décima inferior a la del trimestre anterior, ya que el crecimiento comprendido entre enero y marzo fue del 3,2%.

De esta forma, la economía española sortea la incertidumbre, especialmente internacional, vivida en la primera parte del ejercicio a consecuencia de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

De hecho, la expansión trimestral del PIB anotada entre abril y junio es la más elevada desde el primer trimestre de 2024.

Asimismo, España suma ocho trimestres consecutivos con un crecimiento superior al 0,6%.

La demanda interna

La mejora del PIB la protagoniza la demanda interna, con el tirón del consumo y de la inversión, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial. Por su parte, la demanda externa tuvo una aportación prácticamente nula.

Exactamente, la demanda nacional contribuyó con 0,8 puntos al crecimiento trimestral del PIB, cuatro décimas más que en entre enero y marzo.

El consumo de los hogares se incrementó un 0,8%, tres décimas más, mientras que el aumento del consumo de las administraciones públicas fue del 0,1%, una décima menos.

Para el Ministerio de Economía, la evolución del consumo de las familias "refleja la solidez del mercado laboral y el aumento del poder adquisitivo".

El departamento que dirige Carlos Cuerpo entiende que los datos conocidos este viernes, superiores a los avanzados en julio, "certifican el dinamismo de la economía española".

El crecimiento de la inversión se elevó al 1,8%, 1,5 puntos porcentuales más.

Exportaciones

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 1,3% en el segundo trimestre, casi la mitad que en los tres meses anteriores. Las importaciones también se redujeron, aunque en menor medida, al pasar del 2% al 1,6%.

Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron tasas positivas en su valor añadido, salvo las ramas primarias, cuyo valor añadido cayó un 6,4% entre abril y junio.

Las ramas industriales crecieron un 0,9%, seis décimas menos. El avance del sector manufacturero fue del 1% (tres décimas menos), el de la construcción, del 2,3% (dos puntos más) y el de los servicios, del 1% (seis décimas más).

El PIB de un país se puede entender y calcular de tres maneras diferentes. La primera de ellas es por la demanda, que es como sumar lo que se compra en el país y se vende al exterior menos lo que se compra fuera.

La segunda forma es por la oferta (se suma el valor añadido de todos los sectores) y la tercera, por las rentas (todo el dinero que genera la producción y cómo se reparte).

Tomando como referencia este último prisma, la variación de la remuneración a los asalariados se elevó una décima, al 7,1%. El excedente de explotación (la renta mixta bruta) se aceleró dos décimas, al 3,7%.

Productividad

Las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 0,3%. El avance contrasta con la caída del 0,7% sufrida en el trimestre anterior.

El incremento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo volvió a ser del 0,8%, el mismo que en el trimestre anterior.

La variación de la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se mantuvo estable, recuperándose de la caída del 0,2% registrada entre enero y marzo.

Sin embargo, la mejora de la productividad por hora efectivamente trabajada se reduce al 0,5% desde el 1,4% de los tres meses anteriores.

El aumento del PIB está en línea con las previsiones del Gobierno, que ha mejorado una décima, al 2,7%, su estimación de crecimiento para el conjunto del ejercicio.

El Banco de España y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también han elevado sus proyecciones. En ambos casos, proyectan que el crecimiento de España en 2025 será del 2,6%.