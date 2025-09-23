La OCDE mejora dos décimas la previsión de crecimiento de España para 2025, hasta el 2,6%

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha ajustado sus previsiones para España. Y en lugar de hacerlo a la baja, como ocurrió en junio, el organismo ha elevado su estimación de crecimiento para la economía española.

Prevé que en 2025 la expansión del producto interior bruto (PIB) sea del 2,6%, dos décimas más. Asimismo, ha mejorado una décima, al 2%, la proyección de 2026.

Eso sí, supone un menor crecimiento que el registrado en 2024, que fue del 3,5%, según la última actualización del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esta nueva revisión, el think tank global ha modificado en ocho ocasiones sus estimaciones sobre la evolución de la economía española en 2025.

En noviembre de 2023 predijo que la expansión sería del 2%. Mantuvo esa previsión en las siguientes revisiones y tras dos cambios la elevó al 2,6% en marzo de este ejercicio.

En junio, la OCDE redujo al 2,5% la previsión de 2025 y al 1,9% la de 2026. Los cálculos se hicieron tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y antes de que la incertidumbre comercial se redujera tras la firma del acuerdo entre Washington y Bruselas.

A su vez, es la cuarta actualización de las previsiones del próximo ejercicio. Siempre han rondado, décima arriba o abajo, el 2%.

Con esta nueva evaluación, llevada a cabo en su Economic Outlook Interim Report, la OCDE se pone a la altura del Banco de España o de la Comisión Europea.

Ambas instituciones esperan que la subida del PIB en este ejercicio sea también del 2,6%. La previsión de 2026 también es idéntica a la de Bruselas y dos décimas superior a la de la institución presidida por José Luis Escrivá, que anticipa una expansión del 1,8%.

Incluso con la mejora llevada a cabo este martes, la OCDE calcula que España crecerá menos de lo estimado por el Gobierno. El Ejecutivo mejoró sus previsiones la semana pasada, situando el crecimiento económico en el 2,7% este año y en el 2,2% el próximo.

Al ser las previsiones intermedias –que se publican en marzo y en septiembre– y no el informe completo –que la OCDE da a conocer en junio y diciembre–, el club de los países ricos no ha dado muchos detalles sobre la evolución de la economía nacional.

Más allá de valorar de forma positiva la disminución de la tasa de paro desde diciembre de 2024, frente al incremento en otros países, la OCDE ha actualizado también sus previsiones de inflación.

Como en el caso del PIB, ha elevado la estimación de inflación al 2,6% en este ejercicio, dos décimas más, y al 2% la del siguiente, una décima más.

La previsión de la inflación subyacente –que excluye del cálculo los componentes más volátiles, como los precios de la energía y los alimentos no elaborados–se ha mantenido en el 2,3% en 2025 y ha recortado una décima la previsión de 2026, al 1,9%.

De esta forma, y según las previsiones de la OCDE, España volverá a crecer más que la eurozona y que sus principales economías tanto este año como el siguiente.

Otras latitudes

La organización espera que, en su conjunto, el PIB de la zona euro mejore un 1,2% en 2025 y un 1% en 2026. Es decir, ha elevado dos décimas la estimación para este ejercicio y reducido en otras dos las del siguiente.

Por países, anticipa que la expansión de Alemania se limitará al 0,3% este año. El PIB germano, augura, subirá el 1,1% en 2026. En ambos casos las previsiones son una décima inferiores a las de junio.

La OCDE ha dejado sin cambios sus pronósticos para Francia: cree que la economía gala crecerá un 0,6% y un 0,9% en 2025 y 2026 a pesar de los problemas del Gobierno francés para aprobar unos nuevos presupuestos.

La OCDE ha mejorado la previsión de crecimiento de Estados Unidos para 2025 dos décimas, hasta situarla en el 1,8%, y mantenido en el 1,5% la de 2026. La economía estadounidense creció un 2,8% en 2024.

De EEUU a China

Según explica el think tank, EEUU se verá afectado por el impacto de unos aranceles más altos y por el descenso de la inmigración. Teniendo en cuenta sus cálculos, la tasa arancelaria global impuesta por la Casa Blanca ha alcanzado el 19,5%. Es la más elevada desde 1933.

En sus previsiones, la OCDE explica que el fuerte crecimiento de la inversión en sectores de alta tecnología y la normalización de la política monetaria ayudan a compensar los vientos de cara para la economía estadounidense.

Sin embargo, advierte de que la primera economía del mundo se enfrenta a un debilitamiento notable del consumo privado y del mercado laboral.

La OCDE espera que la inflación en Estados Unidos se mantenga por encima del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal (Fed) hasta, al menos, 2026.

El escenario para China, al menos en lo que a los datos se refiere, es más positivo. Estima que el PIB del gigante asiático se expandirá un 4,9% en 2025 y un 4,4% en 2026. Las previsiones son dos y una décima superiores a las proyectadas hace tres meses.

La OCDE considera que el impulso fiscal auspiciado por el Gobierno chino compensa parcialmente la debilidad del mercado inmobiliario y los efectos de los aranceles estadounidenses.

Riesgos

El organismo reconoce que la economía mundial se ha mantenido más resistente de lo esperado en la primera mitad de 2025, pero anticipa una moderación para 2026. Proyecta un crecimiento del PIB global del 3,2% en 2025 –tres décimas más– y del 2,9% en 2026 –igual que en junio–.

A pesar de ello, advierte de que persisten riesgos importantes. Entre ellos destaca el aumento de aranceles, las presiones inflacionistas, las preocupaciones fiscales y las posibles correcciones en los mercados financieros.

En este sentido, alerta de que los aranceles impuestos por EEUU y China podrían extenderse a una mayor gama de bienes que incluyera los semiconductores y los productos farmacéuticos.

“También podrían adoptarse barreras comerciales más elevadas en otras economías para proteger la industria nacional contra un aumento de la competencia de precios bajos, especialmente en caso de que se desvíe el comercio”, añade.

La OCDE también avisa de que “la inflación podría ser superior a la prevista”. Considera que los precios de los alimentos podrían seguir subiendo y subraya que “cualquier aumento adicional de las tensiones geopolíticas en las regiones productoras de petróleo podría amenazar el suministro mundial de energía, aumentando los precios”.