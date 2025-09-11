Las CCAA llenan sus arcas con el 'boom' inmobiliario: la recaudación fiscal por la venta de vivienda sube un 20%

El encarecimiento de la vivienda en España tiene numerosos efectos adversos para los ciudadanos. Van desde la dificultad de acceso a una residencia hasta la necesidad de destinar una mayor proporción de los ingresos cuando se encuentra.

Sin embargo, también tiene un efecto positivo para las administraciones públicas: las comunidades autónomas (CCAA) llenan sus arcas. Lo hacen gracias al incremento de la recaudación de impuestos relacionados con la compraventa de vivienda.

Según los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, en los seis primeros meses del año las regiones españolas ingresaron por este concepto un 20,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

En total, los ingresos ascendieron a 6.583 millones. Dicha cantidad representa un 54,4% de todo lo recaudado en 2024.

La estadística elaborada por el Ministerio de Hacienda suma en esta partida el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP).

El primero aplica a los documentos notariales, mercantiles y administrativos. El segundo afecta a la transmisión o venta de bienes entre particulares. Ambos gravan la compraventa de viviendas usadas.

Su gestión y recaudación están cedidas a las comunidades autónomas, que pueden modular estos gravámenes. De hecho, no todas imponen el mismo tipo impositivo.

El ITP varía entre el 6% y el 13% dependiendo de la región, mientras que el AJD va del 0,5% al 1,5% en función del valor del documento.

Aunque de forma conjunta, la recaudación de las CCAA por estos dos impuestos creció un 20,5% en el primer semestre, en nueve autonomías el incremento de la recaudación superó el 20%.

Destacan especialmente los aumentos de La Rioja (+127,9%), Castilla-La Mancha (43,5%) y Murcia (28,8%). A su vez, las menores alzas se dieron en la Comunidad Valenciana (11,8%), Cantabria (14,9%) y Aragón (15,4%).

Las CCAA recaudan más mientras el precio de la vivienda se dispara en España sin que afecte a las operaciones de compraventa. Ambos parámetros crecen a ritmos no vistos en 18 años.

Compraventa y precios

Según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, que elabora el INE, en el primer semestre del año se cerraron 357.533 operaciones de compraventa.

Para encontrar una cifra superior hay que retroceder hasta 2007, cuando se produjeron 432.608 operaciones.

En 2008, con el inicio de la Gran Crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, se compraron o vendieron algo más de 204.000 inmuebles residenciales.

Pero la situación de 2025 es muy distinta a la que se vivía en 2007. Entre otras cuestiones, porque casi el 78% de las operaciones firmadas este ejercicio estuvieron protagonizadas por viviendas de segunda mano.

El peso es 18 puntos porcentuales superior al que las operaciones con vivienda usada tenían en 2007.

Todo ello, mientras los precios se han disparado. El coste de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

La subida registrada en el segundo trimestre fue del 12,7%. Se trata de su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica del INE, que arranca en el primer trimestre de 2007.

Entre abril y junio el repunte de la vivienda nueva fue del 12,1%, mientras que el de la vivienda usada llegó al 12,8%.

Tanto el crecimiento de las operaciones de compraventa como la subida de los precios de las viviendas, especialmente de las usadas, elevan la recaudación que las comunidades autónomas obtienen por el AJD y el ITP.

El aumento de las operaciones fomenta la aplicación de ambos gravámenes, mientras que la subida de los precios amplía la base imponible de estos dos impuestos.

De esta forma, automáticamente se genera una mayor recaudación para las administraciones públicas a pesar de que los tipos impositivos se mantengan sin variación.

Y la situación del mercado inmobiliario español no va a cambiar en el futuro. “La limitada disponibilidad de viviendas en el mercado del alquiler seguirá trasladando la demanda hacia el mercado de compraventa”, advierten en CaixaBank Research.

Sus previsiones contemplan que la demanda de vivienda seguirá en niveles históricamente elevados tanto en 2025 como en 2026. Anticipan en torno a las 720.000 operaciones en cada uno de los ejercicios.

Asimismo, el servicio de estudios ha revisado al alza las previsiones del precio de la vivienda para dicho bienio. Espera un crecimiento de alrededor del 10% este año y del 6,3% el próximo.