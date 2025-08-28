Bruselas propone rebajar a cero los aranceles a los productos industriales de EEUU como exige Trump

La Comisión de Ursula von der Leyen ha adoptado este jueves la propuesta legislativa para rebajar a cero los aranceles que la UE aplica a todos los productos industriales estadounidenses, tal y como ha exigido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La rebaja se aplicará a mercancías como maquinaria, coches y piezas de automóviles, productos de madera, papel y cartón, cerámica o cuero procedentes de EEUU.

La iniciativa forma parte del acuerdo comercial de mínimos que la propia Von der Leyen firmó con Trump a finales de julio en Escocia, y que ha sido objeto de críticas masivas por las enormes cesiones de Bruselas frente a Washington.

Allí, la presidenta de la Comisión se comprometió a rebajar los aranceles aplicados a los productos estadounidenses y al mismo tiempo aceptó que EEUU aplique un arancel general del 15% a los productos comunitarios, creando una situación de desequilibrio entre los dos bloques.

El arancel cero a sus productos industriales es además una de las condiciones de la administración Trump para aplicar la rebaja del 25% al 15% del recargo a los coches europeos, que también se pactó en Escocia.

Esta rebaja se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de agosto una vez que la UE cumpla su parte del trato. Y ahorrará a los fabricantes de automóviles más de 500 millones en aranceles, que de otro modo habrían tenido que pagar por las exportaciones en un solo mes, según los cálculos de Bruselas.

La propuesta legislativa de Bruselas todavía tiene que ser aprobada tanto por los Gobiernos de los Veintisiete como por la Eurocámara.