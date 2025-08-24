La pobreza avanza entre las personas con discapacidad en España: un 33% están en riesgo de exclusión social

España tiene un problema con la pobreza, en particular con la infantil, algo que han denunciado entes como el Consejo Económico y Social (CES). Se trata de una situación que se agrava en el caso de las personas con discapacidad. Según los últimos datos disponibles, un tercio de esta población está en riesgo de exclusión social o de pobreza.

Según los últimos datos de Eurostat, que corresponden a 2024, el 33% de los españoles que tienen una discapacidad leve o severa está en esta situación.

Se trata de una proporción que ha aumentado prácticamente tres puntos desde 2022. Desde este año, la tasa no ha parado de subir hasta llegar a su nivel actual.

Con esta cifra, España está por encima de la media de la Unión Europea de personas con discapacidad en riesgo de exclusión o pobreza, que es del 28,7%. De hecho, nuestro país está por encima de países como Chipre o Irlanda en este peculiar índice.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad hace tiempo que viene alertando de estas cifras, y recuerda que la tasa de pobreza es mucho más alta entre esta población que entre la que no tiene ninguna discapacidad. Alcanza un 22,1%, un punto más que en 2023.

Este ente alerta, además, de que el 13,1% de las personas con discapacidad vive en una situación de carencia material y social severa, el doble que el resto de la población (6,3%).

Gran parte de esta situación tiene que ver con los problemas de acceso al mercado laboral que tienen las personas con discapacidad.

De hecho, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) alerta de que, a pesar del descenso de la tasa de paro a nivel general, "la brecha laboral entre la población con y sin discapacidad sigue prácticamente inalterable".

Según indican desde este ente, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se sitúa en el 35,5%, 40,3 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. Y la tasa de paro, aunque ha bajado tanto entre la población con discapacidad como en el resto de la población, continúa presentando una diferencia prácticamente invariable entre ambas.

“Nuestra tasa de paro ha bajado del 20% pero sigue manteniendo una diferencia con respecto a la población sin discapacidad de ocho puntos porcentuales, una brecha que apenas se ha reducido un 0,7% en una década”, denuncia Anxo Queiruga, presidente de Cocemfe.

Así, "el empleo no es aún un derecho real para muchas personas con discapacidad física y orgánica y garantizarlo requiere medidas estructurales y compromisos firmes del conjunto del sistema”.

Contratos

Pero hay más: según datos de 2024, el 46,6% de las contrataciones a personas con discapacidad física y orgánica son contratos temporales. Se trata de un porcentaje que prácticamente duplica el 24,7% de la temporalidad de las personas sin discapacidad.

Solo fueron indefinidos el 16,95% de los contratos que se realizaron a personas con discapacidad física y orgánica.