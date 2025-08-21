El arancel del 15% pactado entre EEUU y la UE se aplicará también a fármacos, coches y semiconductores europeos

La Comisión Europea ha puesto negro sobre blanco el acuerdo al que ha llegado con la Casa Blanca para la aplicación de aranceles a los productos europeos que se vendan en Estados Unidos. Finalmente, dichos aranceles se aplicarán de manera generalizada y habrá muy pocas excepciones. De esta manera, los medicamentos y los semiconductores también sufrirán las tariffs.

De hecho, según recoge la documentación que ha proporcionado Bruselas, sólo habrá tres sectores que estarán liberados de aranceles: las aeronaves y sus componentes, los productos farmacéuticos genéricos (que tienen menos peso en el sector del medicamento) y determinados recursos naturales como el corcho tendrán un tratamiento especial.

Malas noticias para las empresas que tenían esperanzas de librarse de los aranceles y que tienen grandes intereses en el mercado estadounidense. Este es el caso, precisamente, de la industria farmacéutica que supone el principal intercambio comercial entre la UE y Estados Unidos.

De hecho, la UE vendió 117.000 millones de euros en exportaciones farmacéuticas en 2024. Ahora, estas ventas quedan sujetas mayoritariamente a aranceles. Sólo se libran los productos no sujetos a patente, es decir, los medicamentos genéricos.

Tampoco se libra el sector del vino y .las bebidas alcohólicas. Por otro lado, hay alivio en el sector de la automoción y sus componentes. Se daba por hecho, pero Bruselas lo ha confirmado: los aranceles que se aplicarán a estas empresas serán del 15%, así que el 27,5% quedará atrás.

Según Bruselas, ha quedado garantizado es que el arancel máximo que se pagará por los productos de la UE será del 15%, un trato que, aseguran desde Bruselas, no se dará a otros territorios.

Lo que no desvela todavía la Comisión son los plazos para el arancel general del 15%, y los cambios que genera. "Los plazos y modalidades exactos para la implementación de estos compromisos se definirán rápidamente, pero la UE tiene la intención de actuar con celeridad para garantizar que Estados Unidos también aplique la reducción arancelaria a sectores vitales de la UE", afirman.

Compromisos

En el caso de medicamentos y los semiconductores, dicho plazos dependerán de la investigación que están desarrollando las autoridades estadounidenses sobre ambos sectores.

Bruselas también ha querido aclarar cuáles son los compromisos de inversiones alcanzados con Washington. Por un lado, la UE adquirirá gas natural licuado, petróleo y productos de energía nuclear de Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares hasta 2028.

También tendrá que comprar 40.000 millones de dólares en chips de inteligencia artificial de EEUU para sus centros de computación.

Además, las empresas europeas invertirán 600.000 millones de dólares en sectores estratégicos de Estados Unidos hasta 2028. Sin embargo, esta promesa de inversión se basa en las intenciones de inversión que ya han expresado las empresas comunitarias.

Así mismo, los Estados miembro de la UE adquirirán equipo militar estadounidense, aunque no se especifican cantidades.