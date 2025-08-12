El precio de la vivienda lleva la emancipación de los jóvenes a mínimos: sólo el 15% de los menores de 30 se independiza

El precio de la vivienda está haciendo que la emancipación de los jóvenes sea una misión imposible. Así lo indican los datos del Consejo General de la Juventud, que avisa de que la tasa de emancipación de los menores de 29 años ha bajado de nuevo y está en el 15,2%. Es decir, en mínimos históricos.

Esta cifra corresponde a finales de 2024 y es la más baja en un segundo semestre desde que este órgano elabora su Observatorio de la Emancipación (cuya primera edición se gestó en 2006).

La principal causa de esta situación es el precio del alquiler, que a finales del año pasado acumulaba una subida interanual del 11,6% y se ha puesto de media en los 1.080 euros mensuales. Esto significa que si una persona joven quiere vivir sola debe destinar el 92% de su salario a ello.

En esta situación, el 58% de los pocos jóvenes emancipados viven en una vivienda de alquiler. La mayoría lo hace en una habitación de un piso compartido, a la que tienen que dedicar un 35% de su salario.

El mercado de compraventa tampoco es una "alternativa viable", según el Consejo de Juventud. A finales de 2024, el precio medio de una vivienda libre ascendía a 197.210 euros. Para hacer frente sólo al pago de la entrada, estimada en unos 59.000 euros, una persona joven asalariada tendría que destinar íntegramente su salario a ella durante cuatro años.

Además, la situación de los jóvenes, en términos económicos, es preocupante según el informe. El 30% de los menores de 30 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero más inquietante es, si cabe, que el 18,8% de ellos sigue en esta situación pese a tener empleo.

Todo ello pese a que la tasa de paro juvenil ha bajado un 19,1%, su menor nivel desde 2007. Además, el salario mediano de los jóvenes ha crecido un 11% interanual, situándose en 14.046,52 euros, por la subida del salario mínimo. Además, el colectivo ni-ni (que ni estudia ni trabaja) se ha reducido al 2% entre los menores de 30 años.

La clave está en que los precios de la vivienda, que se han comido toda ganancia salarial. En este contexto, el Consejo General de la Vivienda reclama medidas urgentes. Para empezar, una reforma fiscal que incentive el alquiler a largo plazo con precios moderados.

Pero también habría que reformar el bono alquiler. "No se adapta a la realidad del mercado ni de los jóvenes", demandan desde el Consejo. También reclaman la aplicación de los límites de los precios del alquiler que contiene la Ley de Vivienda.

Pero hay más: este órgano exige cambiar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que los jóvenes de 18 a 21 años puedan acceder a esta prestación. Asimismo, también demanda la aprobación del Estatuto del Becario (en letargo desde hace años) y la reducción de la jornada laboral.