La OCDE alerta de que el poder adquisitivo de los hogares españoles se redujo durante la primera mitad de 2025

Pese a las mejoras que está experimentando la economía española en lo que va de 2025 en términos macro, los cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntan a que esta evolución no se está trasladando a las familias.

En su último análisis de la renta real per cápita de los hogares (que sirve para medir el poder adquisitivo de la población), la OCDE alerta de que este indicador, en el caso de España, ha entrado en tendencia negativa y cayó tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre del año.

Entre enero y marzo el descenso de los ingresos reales de los hogares españoles fue ligero y se quedó en sólo un 0,07%. Sin embargo, la caída de las rentas se disparó entre abril y junio y se elevó al 0,2% .

Todo mientras el PIB mantiene un crecimiento notable (sobre todo en comparación con otros países europeos) y el empleo rompe récords mes tras mes. Pero, al mismo tiempo, los precios también crecen. De hecho, la tasa anual de inflación repuntó en julio al 2,7%.

En cualquier caso, los hogares españoles no son los que peor parados salen en el segundo trimestre de 2025. La renta real per cápita de las familias alemanas se redujo un 0,4% y la de las griegas un 1,9%.

Sin embargo, el mayor empobrecimiento lo sufren las familias portuguesas, con un 4,5% de caída de su capacidad de compra. La culpa la tiene la subida de impuestos aplicada por el Ejecutivo luso, según explica la OCDE en un comunicado.

Por otro lado, las familias francesas e italianas experimentaron una leve mejoría en su capacidad de compra, con un 0,2% y un 1% de mejora.

Al otro lado del Atlántico, los primeros seis meses de la segunda legislatura de Donald Trump se resolvieron con mejores rentas para las familias estadounidenses: se elevaron tanto en el primer trimestre (0,49%) como en el segundo (0,5%).

En términos generales, la renta real de los hogares de los países de la OCDE creció un 0,1% entre abril y junio. Según el órgano, esto supone una "desaceleración del crecimiento" de este indicador respecto a los anteriores trimestres.