18.000M en exportaciones afectados y 1,3 puntos de PIB en peligro: así amenazan los aranceles de Trump a España

Llegó el verdadero Día de la Liberación. Este jueves 7 comienzan a aplicarse los aranceles del 15% pactados entre Donald Trump y Ursula von der Leyen sobre los productos europeos que se vendan en Estados Unidos. Un gravamen que afectará, de forma directa, a 18.000 millones de euros en exportaciones españolas y puede llevarse por delante más de 1,3 puntos del PIB nacional.

El escenario al que se enfrenta la UE en su conjunto tampoco es mejor. El arancel del 15% va a impactar directamente a 585.000 millones de euros en ventas europeas en el mercado estadounidense.

Todo ello suponiendo que los aranceles no se incrementen. El imprevisible Donald Trump volvió a amenazar a Europa esta misma semana con elevar los gravámenes al 35% si no se mueven cuanto antes los 600.000 millones en inversiones de empresas del Viejo Continente en Estados Unidos comprometidos por Von der Leyen.

España no es, de entrada, uno de los países más expuestos. Una situación en la que sí se encuentran Alemania, Irlanda e Italia (con exportaciones por valor de 161.215 millones, 72.085 millones y 64.749 millones, respectivamente, al mercado estadounidense).

Esto no significa que no pueda haber importantes consecuencias para el PIB español. La clave está en que los principales mercados de España (los países comunitarios) están expuestos a la guerra comercial. Por ello, habrá perjuicios también para nuestra economía, aunque lleguen de forma indirecta.

Pero hay más. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) avisa en un reciente informe de que "cuando un componente se encarece en la frontera estadounidense, los sobrecostes se propagan por todas las cadenas de suministro internacionales, llegando a sectores que ni siquiera exportan directamente a Estados Unidos".

De ahí que sus economistas estimen que España va a sufrir un perjuicio en su PIB superior al de países como Alemania o Francia. Concretamente, avisan de que los aranceles del 15%, en el entorno de guerra comercial que se ha gestado, pueden provocar la pérdida de 1,34 puntos de PIB en sólo un año. El equivalente de más de 21.300 millones de euros.

En cambio, las economías de Alemania y Francia sufrirían daños proporcionalmente menores, de sólo el 1,3% y el 1,27% de sus PIB, respectivamente. Mientras, la UE perderá, en términos generales, un 1,3% del PIB.

En cualquier caso, las mayores consecuencias serían para Estados Unidos. Su economía sufriría un perjuicio del 1,48%. Mientras, el PIB mundial perdería un 1,3% de su valor.

Productos tocados

Los aranceles dejan tocados más de 18.000 millones de euros en exportaciones españolas, que suponen el 12,3% de las ventas a países que no forman parte de la Unión Europea.

Entre las principales exportaciones se encuentran productos como los derivados del petróleo o determinados aparatos eléctricos.

Sin embargo, son las empresas del agro, con 3.500 millones en ventas, las que más temen el impacto arancelario. Estados Unidos supone el mayor mercado no comunitario para los alimentos y las bebidas españolas, especialmente para el aceite de oliva (1.000 millones de euros en exportaciones) y el vino (390 millones).

Pese a que hay voces que consideran que el acuerdo entre la Casa Blanca y Bruselas es un mal menor (dadas las intenciones de Trump), el pacto arancelario (y la falta de represalias) no ha sentado bien en los actores económicos españoles. Tanto CEOE como los sindicatos CCOO y UGT lo han rechazado y criticado. Y han alertado del impacto que puede tener para la competitividad española.

Además, todavía queda por conocer qué aranceles se aplicarán en otro producto muy relevante para la economía española y la europea: el medicamento.

Cabe recordar que los fármacos son los productos que más exporta el Viejo Continente al mercado estadounidense. Y de los que más se importan al otro lado del Atlántico.

Concretamente, Estados Unidos importó unos 213.000 millones de euros en medicamentos el año pasado. Y, de ellos, 117.000 millones de euros se cobraron en Europa.

Trump todavía no ha aclarado cuánto gravará estos productos, aunque no hay dudas de su intención de hacerlo. Está claro que la Casa Blanca va a seguir recurriendo a la amenaza arancelaria en este mandato.