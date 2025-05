La prórroga presupuestaria paraliza la inversión pública, que necesita 15.000M más al año para acercarse a la UE

La España de 2025 se mantiene con Presupuestos Generales de 2023. Es decir, que el Estado funciona bajo la fórmula de la prórroga presupuestaria, con las limitaciones que esto supone. Entre ellas, que la inversión pública de la Administración Central se ha paralizado, lo cual agrava el diferencial que ya sufre España respecto a la Unión Europea en esta materia.

Así lo indica un informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE. En esta situación, las inversiones públicas no se pueden actualizar, algo que afecta directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión, en particular, en infraestructuras.

Esta paralización agrava un problema crónico de España: su nivel de inversión pública es inferior a la media de estados que comparte el euro. Según el IEE, durante el periodo 2009-2024, la inversión pública representó el 2,6% del PIB español frente al 3,4% en la eurozona.

Para cerrar esta brecha, y teniendo en cuenta las diferencias de PIB per cápita entre España y la media europea, el IEE considera que sería necesario "un esfuerzo de inversión en infraestructuras mayor que la UE".

Para ello, la inversión pública debería aumentar en un orden de 1 punto de PIB anual "o lo que es lo mismo, en torno a 15.000 millones de euros al año por encima del nivel actual, esfuerzo que tendría que compartirse entre la administración central y las administraciones territoriales".

Elevar la inversión pública es fundamental para atraer y tener un efecto locomotor "sobre la inversión privada y el crecimiento económico". Por ello, para el ente, la actual prórroga presupuestaria "supone una grave amenaza para la planificación y ejecución de proyectos de infraestructuras en todo el país", según el órgano de la CEOE.

Además, la prórroga presupuestaria "puede agravar las disparidades en productividad entre comunidades autónomas y afecta a la cohesión territorial, al no actualizarse las inversiones territorializadas del Estado ante las nuevas prioridades inversoras surgidas. En casos extremos, puede haber retrasos en el pago de servicios públicos esenciales".

El IEE alerta de que grandes proyectos tractores, sin la inversión adecuada y aumentada, pueden embarrancar. Pone como ejemplo el Corredor Mediterráneo. "Sin la asignación de nuevos fondos, es probable que fases cruciales de este proyecto se retrasen o incluso se paralicen. Esto no solo afectaría a las empresas constructoras involucradas, sino también a la industria auxiliar, cientos de subcontratistas y proveedores, generando un efecto dominó en la economía".

Por otro lado, "la falta de mantenimiento y modernización de infraestructuras existentes podría generar un deterioro en la calidad de estas, aumentando los costes de reparación futura y disminuyendo la competitividad de España como destino para la inversión extranjera".

"Otro caso ilustrativo es el de las obras de mantenimiento y modernización de las redes ferroviarias y carreteras en áreas rurales", añade. Estos proyectos suelen depender de la asignación anual de fondos y, sin un nuevo presupuesto, es probable que vean recortados o aplazados los trabajos necesarios, lo que podría deteriorar, aún más, la calidad de las infraestructuras en estas zonas y aumentar la brecha entre áreas urbanas y rurales".

Además, la necesidad de nuevos presupuestos para activar determinadas licitaciones públicas, puede traducirse "en una disminución de la inversión extranjera directa y, consecuentemente, en una ralentización de la creación de empleo y valor en el país" a través de multinacionales.