Los inspectores de Hacienda piden a Pedro Sánchez que recupere la "cordura" y no ceda "privilegios" fiscales a Cataluña

Pedro Sánchez asegura que el Gobierno está cumpliendo con sus compromisos en Cataluña. Ante los empresarios catalanes reunidos en la 40 Reunión del Cercle d'Economia, ha afirmado que está desarrollando esa "agenda", particularmente por el mayor protagonismo que está teniendo la Generalitat en esta Campaña de la Renta. Sin embargo, los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han pedido "cordura" al presidente del Ejecutivo, que corrija esta ruta y que abandone el camino de la financiación singular para la región.

"No es aceptable proponer, al margen de la norma y sin contar con el resto de España, una ruptura del sistema de financiación actual. Con ello se le está otorgando a una comunidad autónoma, unos privilegios que no le corresponden y que no contempla la Constitución Española", critican los inspectores en un comunicado.

Indican que con este movimiento, además, se rompe "el servicio que presta la Agencia Tributaria en Cataluña bajo excusas que no responden a las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, al interés general".

Los inspectores avisan de que adoptarán "todas las medidas legales oportunas para impedir que se le otorgue a Cataluña unos privilegios que no tienen el resto de autonomías y que marca un camino que no respeta el Estado de Derecho".

En este sentido, insisten en su reclamación al Gobierno para que vuelva a la senda del "respeto a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles y no utilice a la Agencia Tributaria como moneda de cambio ante sus intereses políticos".