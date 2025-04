El apagón sufrido en España podría suponer pérdidas superiores a los 44.211 millones de euros para la economía

España ha sufrido un apagón inédito e histórico. En torno a las 12:30 horas del mediodía, toda la Península Ibérica se quedó sin suministro eléctrico. Esto ha significado que, en buena medida, la economía española se haya paralizado perdiendo miles de millones de euros.

¿Cuántos? Es pronto para saberlo con seguridad, sobre todo por el daño que han podido sufrir determinados negocios por el apagón. Sin embargo, sí que se puede hacer algún que otro acercamiento basándose en la macroeconomía.

El PIB anual de España se eleva a los 1,6 billones de euros. Así, un día de PIB, en este caso perdido, equivaldría a unos 44.211 millones de euros.

Sectores

En cualquier caso, esta aproximación podría ser inferior… o muy superior. El parón de la actividad económica por el apagón ha llevado a que se interrumpan todo tipo de procesos industriales y productivos. Las industrias han dejado de funcionar y sectores como el comercio y la hostelería han tenido que acortar o modificar sus jornadas. Con el impacto que esto supone para sus ventas.

Además, miles de empresas han tenido que interrumpir su jornada laboral en la Península Ibérica, al no contar con suministro eléctrico.

Parlamento Europeo Bruselas dice que de momento no hay ningún indicio de que el apagón en España y Portugal se deba a un ciberataque

Con todo, no ha habido incidencias reseñables en el sector bancario. Los pagos electrónicos y las redes que los sostienen se han mantenido. El problema ha estado en los dispositivos: determinados cajeros automáticos no han funcionado (no cuentan con sistemas de respaldo) y los lectores VPN se han quedado sin carga.

Lo que ha ocurrido es totalmente inaudito en España. También para las estimaciones económicas. Hace unos años, la patronal CEOE hizo un análisis sobre cuánto perdía la economía española por cada día de puente.

Según los cálculos de la patronal, el país dejaba de generar un 0,45% del PIB por cada día de actividad económica ‘perdido’ por un puente. Pero incluso en los puentes hay empresas en funcionamiento, como las de servicios u hostelería.

Habrá que esperar unos días (o incluso unas semanas, según algunas fuentes consultadas) para conocer el diagnóstico económico del primer gran apagón de la historia de España.