Bruselas avisa a Trump de que sus aranceles dañan sobre todo a EEUU: le restan hasta un 3,3% del PIB frente al 0,6% en la UE

La guerra arancelaria desatada por Donald Trump perjudicará fundamentalmente a Estados Unidos en forma de un aumento general de precios y una pérdida de confianza por parte de los inversores, mientras que el impacto en la Unión Europea será mucho más limitado, según las últimas estimaciones de Bruselas.

Los recargos anunciados por Trump (que ahora el presidente de Estados Unidos ha suspendido en parte durante 90 días cediendo a la presión de los mercados de deuda) le restarán a la economía norteamericana entre un 0,8% y un 1,4% del PIB de aquí a 2027, según ha explicado el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, al término del Eurogrupo informal celebrado este viernes en Varsovia.

El impacto negativo en la economía europea será muy inferior, de alrededor de un 0,2% del PIB. Si los aranceles se perciben como permanentes o hay más medidas de represalia por parte de la UE o de otras potencias mundiales, las consecuencias económicas serán mucho más negativas: entre el 3,1% y el 3,3% para Estados Unidos, entre el 0,5% y el 0,6% para la UE y del 1,2% para el PIB mundial, según Dombrovskis.

"Será Estados Unidos el primero y el más afectado por los aranceles. La imposición de aranceles debilitará la economía estadounidense al reducir el poder adquisitivo de los consumidores y los salarios reales y al encarecer la importación de bienes intermedios para la producción. La pérdida adicional de confianza por parte de los inversores en la economía estadounidense agravará todavía más su impacto negativo en el PIB", ha subrayado Dombrovskis.

Estas estimaciones se basan en los aranceles del 25% de Trump al acero y el aluminio y a los coches europeos y a la tasa general del 20% para el resto de productos. Durante la pausa parcial de 90 días, el gravamen general se reduce del 20% al 10%, mientras que los recargos específicos para acero y coches se mantienen sin cambios.

El Ejecutivo comunitario ha insistido en que su preferencia es encontrar una solución negociada con Trump que frene la guerra arancelaria. De hecho, el comisario de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic, tiene previsto viajar a Washington este mismo lunes para reunirse con sus homólogos estadounidenses. Se trata de su tercera misión a Estados Unidos desde febrero: las dos anteriores acabaron en fracaso.

"La UE está dispuesta a encontrar acuerdos mutuamente beneficiosos con nuestros homólogos estadounidenses para evitar aranceles y evitar cualquier escalada perjudicial para ambos lados del Atlántico y, de hecho, para la economía mundial. El comisario Sefcovic viaja a Washington de buena fe para tratar de encontrar soluciones que puedan beneficiarnos a todos", ha asegurado el portavoz europeo de Comercio, Olof Gill.

Al mismo tiempo, la presidenta Ursula von der Leyen ha dicho este viernes en una entrevista al diario Financial Times que la UE está dispuesta a actuar contra las grandes plataformas norteamericanas si la negociación fracasa. Von der Leyen ha hablado en concreto de una tasa europea a los ingresos publicitarios de los gigantes tecnológicos.

"Estamos desarrollando medidas de represalia (...) Hay un amplio rango de contramedidas si las negociaciones no son satisfactorias", sostiene Von der Leyen. "Un ejemplo es que se podría imponer una tasa a los ingresos publicitarios de los servicios digitales", asegura la presidenta de la Comisión.

Por su parte, el ministro de Economía ha celebrado la pausa parcial de 90 días decretada por Trump, pero cree que la UE no puede ser ingenua en sus negociaciones con EEUU. "Tenemos que avanzar hacia un acuerdo negociado, pero un acuerdo que sea justo y equilibrado. Desde Europa enfrentamos esta situación, yo creo, con un punto muy positivo que es la unidad", ha explicado Cuerpo en Varsovia.

A su juicio, los europeos deben "tender la mano a EEUU, pero a la vez no ser ingenuos, ser conscientes de que necesitamos también esa actitud proactiva por parte de EEUU y en caso de no tenerla, de no poder llegar a un acuerdo, ir avanzando también en la utilización de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición".