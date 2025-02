La AIReF carga contra la quita de deuda a las autonomías: exige condiciones y limitar el dinero que reciben

En el movido Consejo de Política Fiscal y Financiera no participaron sólo el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas. También estuvo presente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera (AIReF).

En la cita, y ante el auditorio que quedó tras el plante de las regiones del Partido Popular, Cristina Herrero expresó sus dudas respecto a la condonación de la deuda autonómica propuesta por el Gobierno central. Reclamó que, si la medida se lleva a cabo, se establezcan condicionalidades para ello y se limiten las transferencias a las regiones.

De hecho, La AIReF, en una nota informativa, expresa que no está exactamente en contra de la medida. Considera que la condonación supone una vía para llevar a cabo una reestructuración de la deuda autonómica, pero critica la metodología empleada por Hacienda y que no vaya conectada a la reforma de la financiación de las regiones.

"Sin perjuicio de que hubieran podido utilizarse otras vías como una restructuración de la deuda, la condonación que se propone es un paso en esa dirección, pero no resulta suficiente para acabar con la permanente interinidad de estos mecanismos que nacieron como extraordinarios y se convirtieron en permanentes", expresa el ente, que se refiere, ni más ni menos, que a los fondos de liquidez autonómicos, entre ellos el FLA.

"La AIReF siempre ha señalado que afrontar los mecanismos extraordinarios de financiación tenía que ir de la mano de la reforma del sistema de financiación autonómico y de la garantía de cumplimiento de las reglas fiscales", indica.

Bajo su óptica, "una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por un doble motivo". Por una lado, el ente se refiere a "los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales".

"Hemos podido comprobar que la obligación de cumplir con los objetivos fiscales establecida tanto en la normativa nacional como en la normativa europea no es garantía suficiente", añade.

De hecho, avisa de que psse a que el aumento del gasto autonómico a efectos de la regla de gasto (que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria) estaba limitado en 2024 al 5,3%, sus cálculos indican que podría estar en el entorno del 7%, "con comunidades autónomas cuyo gasto habría crecido a nivel de dos dígitos".

Ante este escenario, "no está de más reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales con una condicionalidad fiscal asociada al proceso de condonación de deuda toda vez que, además, el fondo de liquidez autonómico no desaparece", como ya contó este periódico.

"No tiene sentido, por tanto, hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales", concluye.

La AIReF también reclama aplicar condicionalidad en otro aspecto. "Es necesario limitar el uso del incremento de los ingresos autonómicos en el año de la condonación".

Contabilidad nacional

Esto tiene que ver con "el tratamiento que en contabilidad nacional tienen este tipo de operaciones. En contabilidad nacional, la contrapartida de una condonación de deuda es una transferencia de capital que va, en este caso, del Estado a las comunidades autónomas".

Esto implica que, en el año de la condonación, se produciria un aumento de los ingresos de las autonomías y un incremento del gasto del Estado por importe de 83.000 millones.

"El impacto de esta transferencia en el gasto dependerá de la naturaleza de esta transferencia y de que no se produzca en la práctica, como en años anteriores, una primacía de los objetivos de déficit sobre la regla de gasto", avisa la entidad.

En este sentido, la referida naturaleza de la transferencia afectaría al cálculo de la regla de gasto de la Administración Central, que podría ver restringida su capacidad de gasto en 83.000 millones en el año de la condonación.

Mientras, por el lado autonómico, sería necesario romper con la tradicional primacía que el objetivo de déficit tiene en la práctica, a pesar de no contar con respaldo normativo.

De ahí que la AIReF considere limitar las transferencias del Estado a la regiones cuando suceda, o se haga efectiva, la quita de deuda.

Una quita de deuda que, en su metodología, no comparte el ente que dirige Cristina Herrero. O al menos en parte de ella.

Concretamente, la fase 3 de su elaboración, donde se premia a las regiones que hayan elevado su IRPF como muestra de esfuerzo fiscal. "Parece un enfoque muy parcial".

"La variable que mejor refleja este esfuerzo sería, precisamente, el gasto computable puesto que el esfuerzo puede venir tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. El hecho de que el gasto computable se defina como gasto neto de medidas ingreso permitiría tener en cuenta ambas opciones", añade.

Por otro lado, la AIReF admite que "la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las autonomías y un incremento en la Administración Central".

Sin embargo, el ente recuerda que "los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no lo modifica y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas".