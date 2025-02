Montero defiende que el SMI tribute porque ya es un "sueldo digno" y acusa a Díaz de unirse al "populismo fiscal" de PP y Vox

María Jesús Montero no cede un milímetro en el debate sobre la tributación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI). La nueva cantidad, ha afirmado, dejará un salario de unos 1.184 euros al mes, una cifra que implica ya estar ante un sueldo que ha definido como "digno" y no "de subsistencia" y por tanto conlleva "derechos y deberes" fiscales.

En su primera gran reacción a la polémica sobre la tributación del SMI abierta entre los socios de Gobierno, Montero ha afirmado que si durante los pasados gobiernos del PP "tenía sentido" que el SMI estuviera exento "y se tratara como una prestación" al ser algo más de 700 euros al mes, la situación es ahora muy diferente.

"Si consideramos que el Gobierno de España lo que está persiguiendo es que el SMI ya no sea un salario de subsistencia, sino acorde con las necesidades básicas que tienen las familias, entenderán que esto significa tener derechos y tener deberes", ha asegurado en una rueda de prensa en Sevilla, donde se ha reunido con la representante regional de CCOO.

Eduardo Parra Europa Press Hacienda busca una fórmula para atenuar el impacto en el IRPF de la subida del SMI: "Se explicará para que se entienda"

De hecho, Montero ha defendido que en realidad no suben impuestos. "El año pasado esta renta, 1.184 euros, estaba pagando impuestos y nadie pensó que nuestro sistema fiscal no es justo. Por eso nosotros no estamos subiendo impuestos", ha aseverado.

En todo momento ha apuntado que seguirá adelante con la "pedagogía" sobre este asunto. Al respecto, ha subrayado la "dignidad que reprsenta la subida del SMI".

"Estamos hablando de cumplir con la carta social europea. Esta cuantía no es casual, corresponde con el 60% del salario medio y por tanto es sueldo digno", ha indicado, si bien ha admitido que también implica una cierta "austeridad" vital para quienes lo reciban.

No obstante, ha enfatizado que el 80% de quienes reciban el SMI seguirán exentos, y que la intención del Gobierno es seguir subiendo el salario mínimo en próximos años.

Así las cosas, ha agregado, hay "que acompañar la fiscalidad en la misma proporción". Un país como España, ha incidido, "debe tener asegurada la sostenibilidad del Estado del bienestar".

"Alemania y Francia tributan su SMI y eso no es casualidad", ha apuntado Montero, que ha advertido que "todos" deben contribuir al "sostenimiento" del Estado del bienestar.

Vaciamiento fiscal

Frente a esto, lo que plantea el PP, que quiere que el SMI siga exento, es "un vaciamiento" y "populismo fiscal".

Aunque no solo los populares porque, como ha insistido la vicepresidenta primera, en realidad en esto último incurren, a su juicio, quienes azuzan el debate sobre esta tributación, un grupo en el que se encuentra también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Díganme ustedes si este debate se está contemplando desde la pedagogia fiscal o si se apunta al populismo fiscal. Parece que pagar impuestos es malo. ¿Es justo lo que se está planteando? Desde mi punto de vista, sí", ha dicho.

Sí se ha referido expresamente a Díaz al apuntar que está convencida de que conocía que el SMI pasaría a tributar porque así se apuntaba en el informe de expertos de Trabajo que calcularon los aumentos.

"No tengo duda de que Yolanda Díaz ha leído el informe de expertos de la A a la Z", ha sostenido. Con respecto a las diferencias abiertas entre los socios de Gobierno, Montero ha asegurado que el Ejecutivo "dialoga, pero también es firme en la defensa de derechos y valores".