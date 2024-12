El Gobierno aprobará este lunes extender el gravamen a las energéticas y probablemente la subida fiscal del diésel

El último Consejo de Ministros del año, que se celebra el próximo lunes, estará muy cargadito de asuntos. El Ministerio de Hacienda confirma que entre las medidas a las que se dará luz verde estará el real decreto-ley para ampliar el gravamen a las empresas energéticas a 2025. Y, además, probablemente, indican desde el departamento que dirige María Jesús Montero, también se apruebe la subida fiscal del diésel.

Consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, fuentes de Hacienda confirman que han alcanzado un acuerdo con las formaciones ERC, EH-Bildu y BNG para aprobar el citado real decreto-ley para extender el gravamen a las empresas energéticas al próximo año.

Mediante un comunicado, estos partidos soberanistas han informado del acuerdo, con el objetivo de que el gravamen temporal sea sustituido por un impuesto definitivo y permanente a lo largo de 2025.

Además, estas formaciones adelantan que "en el diseño del texto se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables propuestas por otros grupos, mostrando así nuestra voluntad de lograr un acuerdo amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas necesarias para su aprobación".

Además, se mantiene el espíritu de que el futuro impuesto a las energéticas se pueda concertar con las haciendas forales vasca y navarra.

Con todo, lo que no está claro es que Junts y PNV vayan a validar este real decreto-ley. Como ya ha contado este periódico, están en contra de esta medida, aunque por diferentes razones: los de Puigdemont por el perjuicio que puede suponer para las inversiones en Cataluña y los nacionalistas vascos porque el gravamen no se puede concertar con las haciendas forales. Es decir, que no pueden bonificarlo si lo desean.

Harina de otro costal es la situación fiscal del diésel. Desde Hacienda indican que probablemente la subida de los impuestos del gasóleo se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo lunes, aunque esta medida no está cerrada del todo.

La iniciativa consistiría en igualar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, tal y como exige la Comisión Europea desde hace años. Se trata de una medida que el Gobierno ya trató de introducir en la reforma fiscal de hace unas semanas, pero a la que se opusieron el resto de las formaciones del Congreso.

Ahora el Gobierno trata de conseguir los apoyos para, precisamente, lograr sacar la medida con un real decreto-ley (no se sabe aún si el mismo que servirá para extender el gravamen a las energéticas).