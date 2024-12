Cuerpo dice que el Gobierno negociará los Presupuestos de 2025 "hasta el último minuto" pese al órdago de Puigdemont

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que el Gobierno seguirá negociando "hasta el último minuto" los Presupuestos Generales del Estado para 2025, con la intención de sacarlos adelante pese al órdago lanzado por Carles Puigdemont contra Pedro Sánchez. El expresidente catalán pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso y deja en el aire su apoyo a las cuentas públicas, que es imprescindible para que se aprueben.

"Vamos a estar hasta el último minuto, hasta que sea posible, negociando con esa intención de acordar los Presupuestos", ha dicho Cuerpo a su llegada a la reunión del Eurogrupo al ser preguntado por la rueda de prensa de Puigdemont. Pese a las dudas sembradas por el líder de Junts per Catalunya, el ministro de Economía se declara "optimista en cuanto a la capacidad que tenemos de llegar a un acuerdo también en materia presupuestaria".

"Y me baso en los datos, en la evidencia previa: en las últimas semanas hemos sacado importantes acuerdos. Y a partir de aquí creo que tenemos todos que estar sentados alrededor de la mesa trabajando para conseguir un acuerdo, que sería muy importante porque pondría las principales líneas de política económica en cifras", ha insistido Cuerpo.

En paralelo, el Gobierno trabaja para enviar a Bruselas antes de fin de año tanto la adenda al plan de recuperación centrada en la respuesta a la DANA de Valencia (para la que todavía no hay cifras), como la quinta solicitud de pago de fondos Next Generation. Una de las principales condiciones exigidas por la UE a cambio de esta quinta petición de pago era la reforma fiscal, que el ministerio de Economía da ya por cumplida aunque no se haya aprobado aún el nuevo impuesto a las energéticas.

En cuanto al nuevo capítulo Valencia del plan de recuperación, Cuerpo ha relatado que su departamento está haciendo dos ejercicios en paralelo. "El primero, calcular la cuantía total de fondos que podrán dedicarse a esa adenda y a la vez definir los proyectos a los cuales dedicaremos esos fondos. Lo estamos haciendo de manera conjunta con la Comisión Europea, pero también con los agentes sociales sobre el terreno, allí en la propia provincia de Valencia", ha señalado.

Por lo que se refiere al quinto pago, Cuerpo ha explicado que el Gobierno negocia con Bruselas aumentar su cuantía porque España ya ha completado más de 50 hitos y objetivos correspondientes a los desembolsos sexto, séptimo y octavo. Aunque el ministro no ha querido dar ninguna cifra, Moncloa ha adelantado que la solicitud incluye más de 7.500 millones de euros en subvenciones, junto con los primeros desembolsos de préstamos, que supondrán un importe total de 25.000 millones de euros.

"Este quinto desembolso, como saben, tiene también un hito específico relacionado con la reforma fiscal, que esperamos que pueda ser evaluado de manera positiva por la propia Comisión", ha indicado el ministro de Economía. El Gobierno basa su optimismo en el visto bueno que ha dado Bruselas a su plan de ajuste plurianual, donde ya se detallaban las previsiones de recaudación de las nuevas figuras impositivas: un incremento permanente de la recaudación equivalente al 0,5% del PIB.

Eso no significa que Cuerpo renuncie al impuesto a las energéticas, que se seguirá tramitando, pero considera que no es una condición para el quinto pago.