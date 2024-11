Bruselas avisa a Sánchez de que sin reforma fiscal no podrá cumplir la senda de déficit y espera una solución

Bruselas avisa de que sin la reforma fiscal, que ahora mismo está en el aire por falta de apoyos suficientes entre sus socios parlamentarios, el Gobierno de Pedro Sánchez no podrá cumplir la senda de ajuste fiscal prometida a la UE, ni siquiera en el actual contexto boyante de fuerte crecimiento económico y recaudación tributaria récord. El Ejecutivo comunitario publicará el próximo 26 de noviembre su evaluación sobre el plan fiscal plurianual que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, remitió a la capital belga en octubre.

En sus previsiones económicas de otoño publicadas este viernes, la Comisión de Ursula von der Leyen ha revisado al alza hasta el 3% el crecimiento para España en 2024, nueve décimas más de lo que había calculado en mayo. La tasa de expansión de nuestro país ha triplicado este año la media de la UE (0,9%) gracias al impulso del consumo interno y del turismo, aunque se desacelerará bruscamente hasta el 2,3% el año que viene y el 2,1% en 2026 (todavía por encima del promedio comunitario).

Los cálculos de Bruselas todavía no tienen en cuenta el impacto económico de la DANA de Valencia, pero el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha lanzado un mensaje tranquilizador. La riada tendrá "algunas consecuencias" a corto plazo en forma de cierre de empresas o costes inmediatos, pero a medio plazo la reconstrucción tendrá un "impacto positivo" en términos macroeconómicos.

En el ámbito fiscal, la Comisión prevé que —dejando al lado la DANA— España sí cumplirá el objetivo de rebajar el déficit del 3,5% en 2023 al 3% este año, el límite previsto en el Pacto de Estabilidad. Gracias a ello, nuestro país se libró en junio de un expediente sancionador por déficit excesivo. Esta mejora se debe a la retirada de la mayor parte de las ayudas relacionadas con la crisis energética y al aumento de ingresos tributarios derivado del fin de las reducciones del IVA y los impuestos especiales sobre la electricidad.

Gentiloni ha confirmado que considerará los costes de hacer frente a la DANA como un gasto "extraordinario". "No lo vamos a tener en cuenta para un procedimiento por déficit excesivo cuando examinemos una posible desviación respecto al famoso umbral del 3%", ha explicado el comisario de Asuntos Económicos en respuesta a una pregunta de EL ESPAÑOL-Invertia. También ha confirmado que Bruselas permitirá al Gobierno de Sánchez redirigir parte de los fondos Next Gen que aún no se han usado a la reconstrucción de Valencia, como ya se ha hecho en Eslovenia, Grecia o Italia, pero no ha dado ninguna cifra.

Para los años 2025 y 2026, el plan de ajuste plurianual de Cuerpo contempla que el déficit seguirá bajando hasta el 2,5% y el 2,1%, respectivamente. El Ejecutivo comunitario considera imposible que se cumplan estas metas si no se adoptan medidas adicionales en el marco de la reforma fiscal. De hecho, sus previsiones sitúan el desfase presupuestario en el 2,6% el año que viene, con un nuevo incremento del déficit hasta el 2,7% en 2026.

"A políticas constantes, el déficit público disminuirá en 2025 hasta el 2,6% del PIB, a pesar de un gasto en intereses algo mayor. Este descenso se debe al menor crecimiento del gasto primario financiado nacionalmente y a la evolución positiva de los ingresos fiscales, en particular de los ingresos directos, impulsados por un fuerte crecimiento del PIB nominal", dice el informe.

"En 2026, el déficit aumentará ligeramente hasta el 2,7% del PIB a medida que los impuestos sobre los bancos y las energéticas expiren", señala la Comisión. El Gobierno de Sánchez pretendía prorrogar ambos gravámenes, pero no cuenta con apoyos suficientes entre sus socios, siquiera para esta reforma fiscal de mínimos.

Pese a ello, el comisario Gentiloni todavía confía en que habrá una solución sobre la reforma fiscal. Aparte de para reducir el déficit, esta reforma es una condición fundamental para desbloquear el quinto pago de fondos Next Generation, que incluye 7.000 millones de euros en subvenciones y que lleva ya un año de retraso.

El ministro de Economía ha anunciado que su intención es presentar la solicitud (que debe incluir también una primera cuota de préstamos) antes de fin de año. "Estamos trabajando con las autoridades españolas y soy optimista de que encontraremos una forma de resolver los temas pendientes abiertos", ha dicho Gentiloni a este periódico.

Según las previsiones de Bruselas, la elevada tasa de paro sigue siendo el gran agujero negro de la economía española. Nuestro país se mantendrá como líder absoluto de la UE en desempleo al menos hasta 2026 y será el único que registre cifras de dos dígitos tanto el año que viene como el siguiente. El Ejecutivo comunitario calcula que la cifra de paro apenas bajará del 11,5% este año al 11% en 2025 y el 10,7% en 2026.