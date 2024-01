Puente, sobre Ayuso: "No la veo trabajar nunca, está abonada al populismo de que el inmigrante es el enemigo"

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha protagonizado en la mañana de este jueves un nuevo capítulo en su cruzada dialéctica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, tras ser preguntado por unas declaraciones en las que la líder del Ejecutivo madrileño vinculaba la inmigración en el municipio de Alcalá con el repunte de delitos sexuales, el titular de Transportes ha asegurado no entender por qué Ayuso se pronuncia sobre hechos que exceden a sus competencias con tanta asiduidad, remarcando que no sabe cuándo "esta mujer (en referencia a Ayuso) saca tiempo para trabajar".

"A mí me dicen que no tengo que usar tanto Twitter, pero yo es que nunca veo trabajar a esta mujer, no sé cuándo trabaja. Se ha abonado al populismo de que el inmigrante es el enemigo y eso es así", ha incidido.

Puente se ha referido a Ayuso en estos términos durante un acto celebrado en el Hotel Hotel Ritz Mandarín Oriental (Madrid) en el que se debatía sobre la movilidad sostenible y al que ha acudido una parte muy importante del parque promotor y constructor español.

"Todos los días nos hace una filípica sobre temas que no tienen nada que ver con lo que son sus tareas de Gobierno, está en la doctrina todo el día. Un poco menos de doctrina y un poco más de trabajo, eso es lo que creo que tiene que hacer", señala.

Frente a las políticas proteccionistas de determinados países, Puente ha defendido "dejar de poner muros a la inmigración" para que "cualquier persona" pueda buscar una vida mejor.

"Son personas que hacen lo que cualquiera en su situación haría, tienen todo el derecho del mundo de venir buscando unas mejores condiciones de vida", añadió.

El ministro ha recordado, en este sentido, que los españoles se han desplazado en el pasado a otros lugares, como latinoamérica o Europa, para "huir de la opresión laboral".

"Es lo que están haciendo estos pueblos, Europa necesita la inmigración, necesita asimilarla de forma coordinada y debemos de ver el fenómeno migratorio como algo positivo y sobre todo como algo humanitario", agregó.

Desde que Óscar Puente replicase a Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de investidura del presidente del Partido Popular, el exalcalde de Valladolid ha pasado de ser un desconocido para parte de la sociedad española a convertirse en uno de los rostros más destacados del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sus comentarios en las redes sociales -concretamente en Twitter- han suscitado importantes críticas en el bloque de la oposición. Puente tiene bloqueado en la citada red social a importantes cargos populares. El caso más sonado fue su 'bloqueo' al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en plena crisis del cercanías.

