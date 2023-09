La inflación de la eurozona baja con fuerza al 4,3% en septiembre y la subyacente también se modera

La inflación de la eurozona baja con fuerza en septiembre y la subyacente también se modera, unas cifras que dan más argumentos al Banco Central Europeo (BCE) para poner fin al actual ciclo de subidas de tipos tras 10 incrementos consecutivos.

El índice de precios de consumo armonizado (IPC) ha caído desde el 5,2% en agosto hasta el 4,3% en septiembre, su nivel más bajo desde octubre de 2021, según la estimación preliminar publicada este viernes por Eurostat, la oficina estadística comunitaria.

El dato es mejor del que esperaban los analistas (que habían calculado que la inflación descendería al 4,6%) y se explica en particular por el abaratamiento de la energía y la moderación del resto de componentes. No obstante, la cifra todavía duplica el objetivo del 2% que utiliza el BCE para definir la estabilidad de precios.

Tasa de inflación en los países de la eurozona en septiembre

Por su parte, la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos, los elementos más volátiles- también experimenta una intensa reducción desde el 5,3% de agosto al 4,5% en agosto. Este es un indicador clave para la institución dirigida por Christine Lagarde a la hora de decidir sobre los tipos de interés.

Si se analizan los principales componentes del IPC de la eurozona, los alimentos son el factor que más ha subido en el último año (aunque se desaceleran desde el 9,7% en agosto al 8,8% en septiembre). En segundo lugar, están los servicios (con una subida del 4,7% en septiembre frente al 5,5% en agosto).

Por su parte, los precios de los productos industriales no energéticos suben un 4,2% en septiembre frente al 4,7% en agosto. Finalmente, la energía cae un 4,7% (frente a la subida del 3,3% en agosto).

En contraste con la fuerte caída en la eurozona, la inflación subió en España desde el 2,4% en agosto al 3,2% en septiembre, según los datos armonizados que usa Eurostat. Pese al incremento, nuestro país es el quinto con una inflación más baja, por delante de Holanda (donde los precios cayeron un 0,3%), Bélgica (0,7%) y Grecia (2,4%).

[Lagarde (BCE) insiste en que mantendrá altos los tipos de interés "todos el tiempo que sea necesario"]

En el extremo contrario de la clasificación, Eslovaquia (8,9%), Croacia (7,3%) y Eslovenia (7,1%) son los países de la eurozona con una inflación más elevada. Ningún Estado miembro registra ya números de dos dígitos.

Entre las grandes potencias de la eurozona, la inflación baja intensamente en Alemania (del 6,4% en agosto al 4,3% en septiembre) y ligeramente en Francia (del 5,7% al 5,6%), pero repunta levemente en Italia (del 5,5% al 5,7%).

Desde julio de 2022, el BCE ha ejecutado un incremento récord del precio del dinero del 0% al 4,4% con 10 subidas consecutivas. Tras la última subida de tipos de 0,25 puntos ejecutada el pasado 14 de septiembre, la presidenta Christine Lagarde ya señaló que el ciclo de subidas podría haber llegado a su fin, aunque descartó cualquier rebaja a corto plazo pese a la ralentización económica que vive la eurozona.

"No hay ninguna recesión en las cartas y devolveremos la inflación al 2% a medio plazo. No estamos hablando de reducir los tipos. El Consejo de Gobierno no ha discutido ningún recorte de tipos", dijo Lagarde este lunes en una comparecencia en la Eurocámara.

Sigue los temas que te interesan